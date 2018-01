Papa Francesco sposa hostess e steward cileni in volo: è la prima volta nella storia

Papa Francesco ha spostato una hostess e uno steward cileni in aereo mentre volava sui cieli del Cile. Il Pontefice, in visita apostolica nel paese sudamericano, era in volo da Santiago del Cile a Iquique quando ha celebrato l’unione tra Paula Podestà Ruiz, 39 anni, e Carlos Cuffando Elorriaga, 41. I due, già uniti civilmente e genitori di due bambine, si sarebbero dovuti sposare nella loro parrocchia, ma poche ore prima della cerimonia l’edificio era stato distrutto dal terremoto del 2010. Da allora, tra diversi impedimenti, erano stati costretti a rimandare le nozze. In servizio durante il volo del Papa, hanno chiesto una foto con loro e la benedizione, raccontando la loro disavventura. A quel punto, Bergoglio si è proposto di celebrarla lui stesso, a 36mila piedi di altitudine, per la gioia della coppia e di tutti i presenti.

#PapaFrancesco ha appena SPOSATO IN AEREO questa coppia di assistenti di volo! Una felicità! La coppia parlava col Papa. Hanno detto che non si erano sposati in Chiesa. Il Papa ha chiesto se volevamo sposarsi subito. HANNO DETTO SÌ. Gli atti sono firmati su un normale foglio A4! pic.twitter.com/jVTo7rfwoO — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) January 18, 2018