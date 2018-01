Donald Trump e l’ombrello della maleducazione: le foto del presidente USA diventano virali

Donald Trump di nuovo nel mirino dei social per l’ombrello della maleducazione. Così potremmo chiamare l’ennesima disavventura mediatica del presidente USA con le immagini che stanno diventando virali, simbolo per molti, della sua mancata galanteria e del suo ego smisurato. Le foto incriminate risalgono a lunedì: Trump e famiglia stanno salendo sull’Air Force One dopo un weekend nella residenza di Mar-a-Lago, mentre infuria un forte vento. L’unico ad avere l’ombrello è proprio lui che sale sulla scaletta davanti alla moglie Melania e al figlio Barron, rimasti senza protezione. Arrivato in cima, si gira verso di loro, sempre senza offrire riparo. Il gesto non è passato inosservato e in molti hanno stigmatizzato la sua scelta di pensare più ai suoi capelli che a moglie e figlio.

In molti hanno sottolineato la mancanza di garbo per quello che dovrebbe essere un gesto normale per un gentiluomo. D’altra parte Trump aveva già dimostrato di non voler condividere l’ombrello con nessuno in un’altra occasione quando nel 2016 tenne solo per sé l’ombrello, facendo bagnare la sua accompagnatrice sotto la pioggia. Già allora in molti fecero il confronto, impietoso, con la galanteria del suo predecessore, Barack Obama, che preferiva bagnarsi e dare l’ombrello alla moglie.