Il padre disperato accanto alla figlia malata terminale: la foto straziante diventa virale

Negli Stati Uniti c’è una foto, straziante, diventata virale su Facebook. Ritrae una bambina malata terminale di tumore con accanto il padre che piange disperato. A scattarla, e a condividerla, la madre.

La piccola Braylynn ha cinque anni. A dicembre, dopo una visita in un ospedale della Florida, l’amara diagnosi dei medici: un tumore aggressivo, incurabile, che non lascia scampo. E così la bimba è stata ricoverata ed è ormai in fin di vita.

La mamma ha deciso di rendere pubblico il loro dolore, condividendo una foto drammatica: la piccola intubata, a letto, con il padre straziato dalle lacrime.

«La nostra principessa è ancora con noi – scrive la mamma – Il suo battito è leggerissimo e non possiamo sentirlo se non con lo stetoscopio. Le infermiere dicono che non ce la farà a superare le prossime ore, ma speriamo ancora in un miracolo». La foto è diventata virale e i commenti di solidarietà alla famiglia sono migliaia. Non riusciamo tuttavia a capire perché divulgare un’immagine così intima e dolorosa.