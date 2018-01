Picchiata e lasciata sanguinante per terra da un commerciante per una recensione negativa

Immagini choc arrivano dalla Cina, dove una donna è stata picchiata da un commerciante e lasciata sanguinante per strada. La sua “colpa”? Avergli fatto una recensione negativa dopo che non le aveva ancora inviato la borsetta acquistata online.

La storia, riportata dal Corriere, arriva da Zhengzhou, grossa città con oltre otto milioni di abitanti. Vittima della violenza una donna che aveva acquistato una borsetta online. Passati tre giorni, senza che la borsa le fosse stata ancora inviata, per protesta ha fatto una recensione negativa sul sito del commerciante.

Apriti cielo! L’uomo è partito, si è fatto oltre 800 chilometri in auto per raggiungerla. Mica per portarle la borsa, però. Il commerciante, infatti, l’ha aggredita brutalmente, lasciandola per terra con un occhio sanguinante. Le immagini sono tratte da un video delle telecamere di video sorveglianza poste sulla strada dell’aggressione.