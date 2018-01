Violentata incinta e davanti al figlio piccolo, donna mette in fuga lo stupratore mordendogli il pene

La Polizia della provincia sudafricana di Mpumalanga ha diramato un’allerta e fatto partire la caccia all’uomo che ha violentato una donna incinta di tre mesi, minacciandola e aggredendola davanti al figlio di lei di 5 anni. La donna è riuscita a mettere in fuga il suo assalitore mordendogli il pene ed è proprio da questa particolare ferita che le forze dell’ordine sperano di risalire all’identità dell’aggressore. La violenza è avvenuta lo scorso 8 gennaio nei pressi della piantagione Spionkop Road fuori White River, piccola località a nord di Nelspruit, in Mpumalanga. La donna era in cammino con il figlio piccolo e ha accettato il passaggio di due uomini a bordo di una Toyota Jazz: durante il tragitto le hanno puntato un’arma da fuoco, ordinandole di non gridare e di scendere dal veicolo, dirigendosi verso dei cespugli. Qui uno dei due uomini l’ha stuprata, minacciandola con un coltello di fronte al figlio.

Come specifica l’allerta della Polizia, la donna è riuscita a mordere il pene del suo aggressore, mettendolo in fuga e ponendo fine al suo calvario, ma al momento le ricerche dell’uomo non hanno dato esito. Per questo le autorità hanno lanciato l’appello a segnalare chiunque recasse ferite simili nelle zone intime, invitando a contattare i referenti del caso o il numero Crime Stop.