Si rasa i capelli per donarli ai bambini malati di cancro, ma la scuola la punisce

Una ragazza si è rasata i capelli per donarli a un’associazione che produce parrucche per i bambini con il cancro. La scuola, però, non solo non ha apprezzato il gesto della sua studentessa, ma l’ha anche punita. A riportare la storia, che arriva dalla Cornovaglia, in Gran Bretagna, è il Mail Online.

Protagonista di questo gesto di solidarietà è la 14enne Niamh Baldwin, che ha deciso di tagliarsi i capelli per donarli alla Little Princess Trust. Questa organizzazione produce parrucche per i piccoli malati di cancro che hanno perso i capelli. «I miei capelli non definiscono chi sono come persona», ha scritto, accompagnando la foto postata su Facebook con il nuovo look.

La scuola, la Mounts Bay Academy di Penzance, però, non ha affatto gradito il gesto di solidarietà di Niamh, punendola per aver infranto le regole e chiedendole di indossare una sciarpa per coprire la testa rasata. «Tutti gli studenti sanno che questa è la politica scolastica – ha spiegato la preside Sara Davey – e sanno anche che la conseguenza è quella di concludere l’anno scolastico nella sala di isolamento fino a quando i capelli non crescono».

Non l’ha presa bene la mamma di Niamh, che su Facebook ha preso le difese della figlia: «Penso che questa sia la cosa più coraggiosa e straordinaria da fare e mi rende così orgogliosa, ecco perché sono così sconvolta che la scuola l’abbia fatta sentire così umiliata e l’abbia messa in isolamento».