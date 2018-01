Spiega la teoria della relatività in tre minuti su YouTube e vince 250mila dollari

Spiegare la teoria della relatività di Einstein in tre minuti? Facile, vero? Hillary Diane Andales, una ragazza filippina di 18 anni, ci è riuscita: ha pubblicato “lo spiegone” su YouTube e ha vinto 250mila dollari.

Il cospicuo premio in denaro è stato messo a disposizione da alcuni big della Silicon Valley, a partire dal fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, che hanno istituito il Breakthrough Prize, un oscar della Scienza destinato ai nuovi geni della fisica, della matematica e delle scienze umane.

In palio 250mila dollari per chi riesce a spiegare in appena tre minuti un complesso concetto scientifico. A vincere il premio, nella categoria della fisica, Hillary Diane Andales. La sua impresa, appunto, spiegare la teoria della relatività di Einstein in tre minuti. Ecco il video su YouTube.