In Giappone la spiaggia col ghiaccio così unico e meraviglioso da essere un vero gioiello

Un fenomeno così unico e meraviglioso da essere definito un vero “gioiello”. È il “jewelry ice”, letteralmente “ghiaccio gioiello” ed è una rarità che si trova solo a Hokkaido, isola delGiappone, quando le temperature ghiacciano l’acqua, dando vita a una meraviglia per gli occhi. Il fenomeno è letteralmente unico al mondo perché accade solo sulla spiaggia della città di Toyokoro, alla foce del fiume Tokachi sulla costa di Otsu, in un determinato periodo dell’anno, raggiungendo il picco tra gennaio e io primi di febbraio. In quella data zona in pieno inverno, gli ammassi di ghiaccio brillano come gemme sulle dune di sabbia, mostrando tutta la loro lucentezza grazie alla delicata levigatura che il movimento delle onde crea sui singolo blocchi, rendendoli dei veri gioielli naturali.

Il fenomeno da qualche anno è noto come “Jewelry Ice”, termine coniato nel 2015 da un abitante della città. A ghiacciare è il fiume Tokachi, la cui foce si congela in inverno, ma non tanto da non rompersi, facendo finire pezzi di ghiaccio nell’oceano. Qui l’azione continua delle onde e dei flussi leviga i blocchi, riportandoli come sassi luccicanti sulla riva del fiume. Col passare dei giorni invernali, il ghiaccio si depositano sempre più sulla sabbia fino a renderla un vero manto prezioso.

Toyokoro.jp

Grazie alla particolare lucentezza, i blocchi non solo appaiono come gioielli naturali ma riflettono la luce, arancio all’alba, blu durante il giorno e rosa al tramonto, in uno spettacolo di colori unici al mondo.

Vista l’alta richiesta, il personale del comune gira per le spiagge armato di telecamere, pubblicando le immagini sul sito del comune: un modo per ammirare lo spettacolo del ghiaccio gioiello.