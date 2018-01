Greenrail premiata come startup ecosostenibile all’Open Summit 2017 a Milano

In occasione della StartupItalia Open Summit 2017 è stata decretata la startup vincitrice del 2017, che è Greenrail. L’azienda fondata nel 2012 da Giovanni Maria De Lisi e incubata all’interno di Polihub è stata premiata per aver creato e messo in commercio una traversa ferroviaria di qualità, innovativa ed ecosostenibile, ottenuta da materiale riciclato, come pneumatici e plastica. Greenrail si è distinta tra un totale di 10 startup finaliste, che hanno presentato la propria impresa a una giuria di qualità composta da oltre 100 rappresentanti di aziende e investitori.

L’evento Open Summit 2017 è dedicato alle startup italiane e premia le iniziative imprenditoriali, coinvolgendo chi fa impresa e sostenendo l’innovazione.

Intelligenza artificiale, imprenditoria al femminile, sanità digitale, pagamenti elettronici, finanza e sicurezza sono solo alcuni dei temi trattati durante i 21 panel e i workshop tematici che hanno visto i player dell’ecosistema italiano dell’innovazione mettere insieme esperienze e punti di vista. L’obiettivo è quello di stimolare sempre più gli aspiranti imprenditori a realizzare progetti innovativi e avvicinare il mondo delle startup a quello delle imprese, sostenendo l’innovazione come vero motore della crescita.

“L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per essere un Paese di imprenditori – ci racconta David Casalini, amministratore delegato di StartupItalia! – famosa per le sue eccellenze nella moda, nel design, nella manifattura e nel food: eppure spesso siamo in fondo alle classifiche per tutto ciò che riguarda le startup, dagli incentivi agli investimenti, fino all’attenzione da parte della grandi aziende per le idee emergenti”.

Secondo Casalini con Open Summit si può “invertire questa tendenza, aiutare gli imprenditori italiani a realizzare la propria idea di business”. Bisogna fare di più per “raccontare a livello internazionale le storie delle nostre startup e attrarre investimenti dall’Italia e dall’estero” conclude l’amministratore delegato.

Tra gli sponsor anche Eni, rappresentata dal giurato Francesco Gattei, vicepresidente di Eni e responsabile per gli scenari e le operazioni strategiche, che ha voluto commentare l’evento: “La partecipazione ad eventi come StartupItalia! Open Summit per noi è l’occasione di essere esposti alla frontiera dell’innovazione, magari scopriremo delle idee a cui non avevamo mai pensato o potremo maturare delle nuove idee che potremo sviluppare internamente”. Allo stesso tempo si possono individuare delle “aree di collaborazione, di partnership o di supportopartecipare ad eventi come questi significa essere esposti alla curva estrema del cambiamento tecnologico: all’innovazione quando è ancora nella sua fase embrionale”, conclude Gattei.

StartupItalia ha dunque premiato Greenrail con il titolo di startup dell’anno 2017 per la costruzione di una traversa ferroviaria a elevate prestazioni e lunga durata, realizzata con materiali di riciclo. Un’idea che è valsa alla startup la prima commessa record per 75 milioni di dollari da parte della società statunitense Safepower1.

In collaborazione con AdnKronos