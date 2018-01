Inghilterra, la tassista trans Melissa Ede vince 4 milioni alla lotteria: ai figli non darà nulla

I suoi quattro figli non vedranno una lira, o meglio una sterlina. Perché quando lui ha capito di essere una lei, dodici anni fa, e di volerlo diventare “ufficialmente”, loro l’hanno rinnegato. Stiamo parlando di Melissa Ede, una volta Lesley Laurence Ede, la nota tassista transessuale inglese, che ha vinto quattro milioni di sterlina alla lotteria.

Melissa, nata a Hull, è diventata famosa per i suoi video su YouTube e per le sue campagne Lgbt. Sette anni fa, oggi ha 57 anni, l’operazione per dare una svolta alla sua vita e per cambiare sesso.

I quattro figli, di 19, 29, 30 e 39 anni, non avevano mai accettato la sua volontà e, quando Melissa aveva fatto outing, era stata rinnegata.

E così, ora che è diventata milionaria, ha deciso di godersi la vita, scrivere un’autobiografia, premiare i follower di YouTube che l’avevano aiutata economicamente ad affrontare un’operazione ai denti e aiutare le altre persone come lei in difficoltà. Ai figli non darà un soldo.