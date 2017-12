Bolletta dell’elettricità da 284 miliardi di dollari: Natale da incubo per una casalinga USA

Quando Mary Horomanski, 58enne casalinga di Erie, Pennsylvania, ha aperto la bolletta dell’elettricità, per poco non è stata colta da infarto nel leggere la cifra di 284 miliardi di dollari. La cifra mostruosa era lì, stampata sulla bolletta: 284.460.000.000 dollari con già il prospetto di pagamento rateale deciso dall’azienda elettica Penelec, con rate da 28mila dollari da saldare con il primo versamento a novembre 2018. Quando la signora ha realizzato la portata della bolletta per poco non si è sentita male: per sua fortuna c’era con lei uno dei suoi 5 figli che ha preso in mano la situazione e ha chiamato la compagnia. “Abbiamo le luci di Natale esterne ma non le luminarie di un centro commerciale”, ha dichiarato la signora al Washington Post. “Ho anche guardato l’albero ma non poteva aver causato quella bolletta”.

La compagnia, contattata dal figlio, ha subito ammesso l’errore di ben 9 zeri: il vero consumo elettrico della famiglia era di 284,46 dollari, un po’ di alto della precedente bolletta da 161 dollari ma non tale da farle venire un colpo. La cifra miliardaria riportata sul cartaceo era davvero fuori ogni misura: secondo il quotidiano USA, con quei soldi avrebbe potuto compare Netflix, un Boeing 747, o sanare i debiti di Venezuela, Nigeria, Perù e Islanda.

La sua storia è stata ripresa dal quotidiano locale Erie Times-News ed è diventata virale: Mark Durbin, portavoce di First Energy, la casa madre di Penelec energia, ha dichiarato di non sapere cosa abbia causato l’errore.

La bolletta originale pubblicata sull’Erie Times-News