Esenzioni Irpef: i redditi esenti e la No tax area

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è la principale imposta del sistema tributario italiano. Chi risiede in Italia paga l’Irpef sui redditi prodotti in Italia e all’estero, mentre i non residenti pagano per i redditi prodotti nel territorio del nostro paese.

Redditi esenti da Irpef

I redditi esenti sono esclusi dalla tassazione Irpef e non devono essere dichiarati nel 730 o nel nuovo modello Redditi ex Unico, ne fanno parte:

l’assegno di maternità per la donna disoccupata;

le rendite Inail, tranne l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;

i compensi per importi non superiori a 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);;

le rendite corrisposte da organismi non residenti a causa di un infortunio o malattia professionale;

le pensioni tabellari per menomazioni subite durante il servizio militare, in occasione di esercitazioni delle Forze Armate, a seguito di attentati terroristici o della criminalità organizzata e la reversibilità corrisposta ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;

le borse di studio e gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca corrisposti dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, da osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, da enti pubblici e di ricerca;

le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario;

Le borse di studio erogate a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi ;

la maggiorazione sociale sulla pensione.

Cos’è la No tax area

Un’altra forma di esenzione è quella rappresentata dalla No tax area”. Con questo termine si intende la soglia di reddito entro la quale l’imposta dovuta è pari a zero. Il suo valore non è stabilito dalla normativa fiscale ma dalle detrazioni per lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo. La No tax area varia a seconda a seconda del tipo di reddito percepito:

8.000 euro per i lavoratori dipendenti;

8.124 euro per i pensionati under e over 75 anni;

4.800 euro per i lavoratori autonomi.

Se si tengono in considerazione anche le detrazioni per i familiari a carico, la no tax area per una famiglia monoreddito formata da due genitori con detrazione da lavoro dipendente e due figli è di circa 16.340 euro. Se l’Irpef è nulla, le relative addizionali regionali e comunali sono pari a zero.