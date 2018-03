Tari: esenzioni e riduzioni della tassa rifiuti

Si può non pagare, o pagare meno, per la tassa sui rifiuti o Tari? Certo, ma è necessario presentare una richiesta al comune in cui si trova il nostro immobile, le esenzioni e le riduzioni su questa imposta comunale avvengono solo su richiesta del contribuente.

Tari: fare sempre riferimento al regolamento comunale

La tassa rifiuti o Tari, è una tassa comunale dovuta da chi è in possesso, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che producono rifiuti urbani. Per le riduzioni o esenzioni su questa imposta è consigliabile comunque fare riferimento al regolamento Tari del comune in cui si trova il locale o l’area in nostro possesso. In genere, la dichiarazione ai fini dell’esenzione/riduzione della Tari deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di imposta. Se si è in ritardo rispetto a questo termine, normalmente non resta che pagare l’intera tassa rifiuti. Ci possono però essere delle eccezioni, visto che ogni comune può fare come vuole.

Tari: quando si ha diritto ad uno sconto sulla tassa rifiuti

Si può avere uno sconto sulla tassa rifiuti? Un cittadino può ottenere una riduzione: