Lettera di presentazione: esempi e modelli di lettere per rendere il curriculum più incisivo

Vi forniamo tanti tipi di esempi con modelli della Lettera di Presentazione da allegare al curriculum. Se ancora vi state chiedendo a che serve la lettera di presentazione, occorre sapere che la lettera di presentazione in allegato al CV è uno strumento importante per la candidatura a qualsiasi tipo di lavoro. Attraverso questa lettera motivazionale da consegnare allegata al curriculum, il candidato a un impiego può comunicare direttamente con il responsabile del personale dell’azienda che offre lavoro. Si tratta dunque di una lettera discorsiva il cui contenuto arricchisce il curriculum, ne precisa alcuni punti e vi permette di dare un’idea più approfondita di che tipo di lavoratore siete. Non dimenticate che in molte occasioni è una lettera di presentazione ben scritta che può fare la vera differenza tra l’essere scartato o chiamato per un colloquio di lavoro. Vediamo allora di seguito come scrivere una buona lettera di presentazione da allegare al curriculum, con una serie di modelli e esempi molto utili da cui prendere ispirazione.

La lettera di presentazione, anche detta lettera di accompagnamento, è una lettera motivazionale che viene allegata al curriculum vitae, che in pratica serve al candidato a un impiego per farsi conoscere dall’azienda presso cui desidera venire assunto. La lettera di presentazione spiega e approfondisce il curriculum permettendo al candidato di mostrare e evidenziare cosa ha fatto fino a quel momento.

La lettera di presentazione è dunque un formidabile e utilissimo strumento in mano al candidato che sta cercando un lavoro, perché in poche righe può mostrare di essere proprio la persona più adatta a cui affidare un determinato ruolo all’interno di un’azienda.

I modelli di lettera di presentazione sono diversi, cambiano a seconda che la lettera sia di risposta ad un annuncio o se si invia un’auto-candidatura.

Essendo la lettera motivazionale il tipico mezzo per comunicare con l’impresa viene da sé che è necessario curarne il contenuto, lo stile e la forma nel migliore dei modi. Dunque bisogna fare molta attenzione perché vanno evitati gli errori. E’ il biglietto da visita con cui vi giocate la possibilità di ottenere un colloquio di lavoro. Vediamo allora di seguito alcuni esempi e modelli di lettera di presentazione da inviare in allegato al curriculum vitae. Ma prima vediamo cosa scrivere nella lettera da allegare al curriculum vitae.

Cosa scrivere in una lettera di presentazione

Cosa scrivere in una lettera di presentazione? In sostanza nella lettera motivazionale occorre scrivere i propri dati essenziali, quindi nome e cognome, numero di telefono e contatto e-mail per essere rintracciati nel minor tempo possibile. Poi vanno inseriti i dati dell’azienda, del responsabile del personale o direttamente del datore di lavoro. Occorre specificare di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali (fate esplicito riferimento al d.lgs. 196/2003) e porre la data aggiornata e il luogo dal quale si scrive.

Come scrivere una lettera di presentazione

Come scrivere una lettera di presentazione? Per semplificare al massimo possiamo immaginare di dividere in tre parti la lettera da allegare al curriculum. Nella prima parte potete riassumere in maniera chiara ed esplicativa chi siete e il percorso lavorativo o di studi svolti sino a quel momento. Poi nella seconda parte potete dilungarvi (ma non troppo) sul perché state candidandovi proprio per quello specifico lavoro e perché l’azienda dovrebbe scegliere proprio voi, ossia quali sono le vostre speciali competenze, qualità, punti di forza e obiettivi. In sostanza questa è la parte più importante di tutta la lettera di presentazione in allegato al curriculum, quella che deve far scattare l’interesse nel responsabile delle risorse umane che dovrà decidere se chiamarvi per un colloquio di lavoro in sede. Infine la terza parte racchiude i saluti e i ringraziamenti.

Esempi di lettera di presentazione

Come scrivere una lettera di presentazione? Vediamo alcuni esempi di lettera di presentazione da allegare al curriculum vitae. Ogni lettera di presentazione sarà diversa dall’altra, a seconda che sia scritta per una candidatura spontanea o di risposta a un annuncio, che quindi deve avere una certa coerenza con quanto chiesto dal datore di lavoro. Inoltre saranno differenti le lettere di presentazione per un neolaureato o per chi si offre come commessa, così per i candidati a un lavoro d’ufficio o per una posizione di architetto.

Lettera di presentazione per candidatura spontanea

Vediamo come scrivere la lettera di presentazione per una candidatura spontanea con degli esempi. Va tenuto presente che l’autocandidatura a un posto di lavoro deve essere particolarmente curata e mirata per evitare che il selezionatore di turno possa giudicarla una semplice ‘pubblicità’ inoltrata insieme al curriculum a tutta una serie di aziende. Cercate quindi, innanzi tutto, di personalizzare la vostra lettera di presentazione.

Aprite la lettera indirizzandola direttamente al responsabile delle risorse umane dell’azienda presso cui state presentando la candidatura. Se non si conosce il nome della persona scrivere comunque il nome dell’azienda evitando di restare sul generico. Questo mostra che siete interessati a lavorare proprio in quell’azienda e non state ‘spammando’ il vostro curriculum in tutto il mondo. Ecco un esempio di lettera di presentazione per candidatura spontanea da prendere come modello:

Esempio di lettera di presentazione per candidatura spontanea Gent.mo Dott. XXXX YYYY Responsabile delle Risorse Umane XYXY (Nome Azienda) Indirizzo Azienda Data: 01/12/2018 Oggetto: Candidatura per… (specificare la posizione per cui ci si sta candidando) Spett.le Responsabile delle Risorse Umane XYXY (Nome Azienda), con la presente vorrei sottoporre alla Sua attenzione la mia candidatura per… (specificare la posizione per cui ci si sta candidando). Sono un neolaureato in/laureato in/neodiplomato in (specificare il titolo e l’Istituto)/attualmente disoccupato ma con esperienza pluriennale in (specificare)/lavoratore in cassa integrazione. Ho visitato il vostro sito web/Ho visto il vostro stand presso (specificare) ed ho capito che potrei essere la persona giusta per una grande azienda come la vostra. Mi farebbe piacere ottenere un incontro, quindi un colloquio di lavoro, per presentarvi personalmente alcune proposte che ho elaborato e che potrebbero essere di vostro interesse. Per questo motivo invio in allegato il mio curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti, sperando di avere l’opportunità di una collaborazione futura. Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. Nome cognome nomecognome@e-mail.com numero di telefono, meglio se cellulare

Lettera di presentazione per neolaureato

Facciamo un esempio di lettera di presentazione per neolaureato, tenendo presente che ogni neolaureato ha un background diverso dall’altro, quindi occorre sempre precisare tutti i dettagli che possono far capire qualcosa in più di voi; ad esempio, se vi siete laureati in corso, se avete già lavorato (non solo stage) e qual è il vostro bagaglio di esperienze. Ecco un esempio di lettera di presentazione per neolaureato, da modificare per personalizzarla:

Esempio di lettera di presentazione per neolaureato Gent.mo Dott. XXXX YYYY Responsabile delle Risorse Umane XYXY (Nome Azienda) Indirizzo Azienda Data: 01/12/2018 Oggetto: Candidatura per … (specificare la posizione per cui ci si sta candidando) Spett.le Dott. XXXX YYYY oppure Spett.le Responsabile della Selezione del personale vorrei sottoporre alla Sua cortese attenzione la mia candidatura per la posizione di (specificare la posizione per cui ci si sta candidando). Ho conseguito la laurea specialistica in XXXX (specificare il corso di Laurea) presso l’Università degli Studi di (specificare) nel marzo 2017, con votazione YYY. Sto cercando un impiego che possa soddisfare la mia esigenza di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite nel corso della carriera universitaria e durante i tirocini formativi presso (specificare nomi dell’azienda/dell’Ente), che mi hanno permesso di lavorare e confrontarmi con colleghi più esperti. In particolare, presso XXX mi sono occupato di (qualifica la tua mansione). Nel periodo xy ho partecipato a un Master (specificare) organizzato da (specificare), grazie al quale ho approfondito in maniera pratica alcuni argomenti studiati all’Università, come (specificare). La mia passione per le lingue mi ha permesso di viaggiare all’estero (specificare brevemente le lingue conosciute e quali esperienze si sono svolte) per studio/Erasmus/vacanza/altro. Presso la (nome Azienda) mi aspetto di procedere in un percorso professionale stimolante in cui poter mostrare le competenze acquisite e approfondirne anche di nuove. Sperando che possiate valutare la mia posizione e darmi un’opportunità, allego il mio Curriculum Vitae con il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento anche attraverso un eventuale colloquio. RingraziandoLa per l’attenzione, porgo Cordiali saluti Nome cognome nomecognome@e-mail.com numero di telefono, meglio se cellulare

Lettera di presentazione: lavoro d’ufficio

Come scrivere una lettera di presentazione per chi si candida a un lavoro d’ufficio? Ecco un esempio, da modificare in base alle proprie esperienze e alle richieste espresse dal datore di lavoro.

Esempio di lettera di presentazione per lavoro d’ufficio Spett.le (Nome Azienda o nome del responsabile delle risorse umane) con riferimento al vostro annuncio che ho letto su (citare sito, giornale o altro) invio la mia candidatura per la posizione di (specificare). Ho maturato tot anni di esperienza nell’ambito del lavoro d’ufficio, acquisendo competenze specifiche per tale mansione. Posso vantare una ottima conoscenza di (citare eventuali applicativi) e una buona capacità di lavorare in team e raggiungere gli obiettivi richiesti, anche in momenti mo maggiore pressione o stress dovuto a scadenze imminenti. Inoltre posso operare in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono disponibile ad un colloquio conoscitivo presso la sede aziendale. Nell’attesa di un vostro cortese riscontro porgo Cordiali saluti Nome cognome nomecognome@e-mail.com numero di telefono, meglio se cellulare

Lettera di presentazione: commessa

Anche se occorre scrivere una Lettera di presentazione per un lavoro da commessa bisogna ricordare di essere, nel testo, quanto più coerente con l’annuncio di lavoro al quale si vuole rispondere. In genere, quindi, la lettera di presentazione per commessa va stilata incentrandola sulle competenze richieste. Occorre quindi precisare di avere la predisposizione al contatto con il pubblico e la predisposizione alla vendita. Ben vengano le esperienze pregresse, che vanno specificate in dettaglio. Vediamo un esempio di lettera di presentazione per commessa:

Esempio di lettera di presentazione per commessa Gent.mo Responsabile delle Risorse Umane XYXY (Nome/Nome Azienda) Indirizzo Azienda Data: 01/12/2018 Oggetto: Candidatura per … (specificare la posizione per cui ci si sta candidando) Spett.le Responsabile della Selezione del personale vorrei sottoporre alla Sua cortese attenzione la mia candidatura per la posizione di commessa, come da annuncio letto su (specificare dove si è letto l’annuncio). Sono pronta per questo lavoro, sono estroversa ma paziente e disponibile ai turni. Ho maturato esperienza di tot anni nel settore vendite, sono molto determinata e portata al lavoro in team nonché al raggiungimento degli obiettivi del punto vendita. Sono stata commessa presso (specificare) e so di poter dare un contributo al successo dell’Azienda, data la propensione naturale e la capacità maturata negli anni di saper rapportarmi con una clientela di ogni tipo, anche straniera, grazie alla conoscenza di più lingue (specificare). Sono sicura di poter rappresentare un valore aggiunto per il negozio (specificare). Su richiesta, posso fornire ampie referenze. Allego il curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati personali, in attesa di un colloquio presso la Vostra sede. RingraziandoLa per l’attenzione, porgo Cordiali saluti Nome cognome nomecognome@e-mail.com numero di telefono, meglio se cellulare

Lettera di presentazione per architetto

Anche per scrivere una lettera di presentazione per architetto bisogna mostrare una certa coerenza con l’annuncio di lavoro. Quindi è bene riprendere le competenze richieste nell’annuncio di lavoro e sottolineare di avere proprio quei requisiti richiesti nell’offerta di impiego. Ma non solo: occorre anche dimostrare di essere disponibili a eventuali trasferte, se richieste, e di essere capaci di possedere una certa creatività che possa essere utile alla crescita dell’Azienda presso cui si cerca un impiego. Ecco di seguito un esempio di lettera di presentazione per architetto: