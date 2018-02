Una delle novità più importanti inserite nel testo della Legge di Stabilità nel pacchetto pensioni è l’Ape, anticipo pensionistico, riservato ai lavoratori che vogliono andare in pensione di vecchiaia o anticipata prima della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Anche se il nome delle due prestazioni è simile, l’onere da sostenere per il lavoratore nei due casi è ben diverso. L’unica cosa da tenere presente in entrambi i casi è che si tratta di misure sperimentali che saranno in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Ape social: a chi spetta e per quanto

Si tratta di un’indennità a carico dello Stato che viene erogata dall’INPS solo a determinati soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, abbiano versato tra i 30 ed i 36 anni di contributi, e non abbiano già maturato il diritto per una pensione anticipata o di anzianità in Italia o all’estero. L’erogazione dell’Ape social avviene a seguito di una richiesta e terminerà quando il soggetto che la percepisce maturerà le condizioni per ottenere la pensione anticipata o di vecchiaia.

Possono ottenere l’Ape social i lavoratori che:

- sono disoccupati;

- sono disabili o con disabili in famiglia;

- svolgono lavori usuranti – come le maestre, gli infermieri, i macchinisti delle ferrovie e gli autisti di mezzi pesanti.

Ape volontaria: a chi spetta e per quanto

Questo secondo tipo di prestazione non prevede costi a carico dello Stato. L’Ape volontaria è un prestito erogato da banche e/o assicurazioni e garantito dalla pensione. Il suo importo è commisurato all’assegno maturato. Possono ottenere l’Ape volontaria tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi – mentre sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali – che abbiano compiuto almeno 63 anni. Un altro requisito è rappresentato dal fatto che non si deve essere già titolari di una pensione anticipata o di vecchiaia o di un assegno di invalidità.

L’Ape volontaria può avere una durata compresa tra i 6 mesi e i 3 anni e 7 mesi. Chi la richiede si vedrà ridurre l’importo della pensione fino alla restituzione del prestito ottenuto – ci sarà una trattenuta sull’assegno fino a 20 anni. La pensione futura, una volta sottratto il costo del prestito da restituire connesso all’Ape volontaria, non dovrà risultare inferiore a circa 702 euro al mese.

Per accedere all’Ape volontaria è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa sulla vita. Così se il richiedente muore prima di aver completamente restituito il debito, l’assicurazione verserà alla banca il debito residuo – e quindi l’eventuale pensione ai superstiti verrà corrisposta senza decurtazioni.