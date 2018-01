Quali sono i lavori più richiesti e pagati meglio? La Hunters Group, una società di cacciatori di teste, leader nella ricerca di personale specializzato, ha cercato di rispondere a questa domanda pubblicando una lista delle professionalità più richieste nel mondo del lavoro.

Secondo Matteo Columbo, executive director di Hunters Group ‘I settori legati al mondo digital e tech sono ovviamente quelli che offrono maggiori opportunità’. E questo vale sia ‘per candidati con esperienza’ che ‘per i neo-laureati’.

Del resto si valuta che settori come l’Information Technology e l’informatica nei prossimi 20 anni avranno una crescita media annua che dovrebbe superare il 10%. Ci sono però diverse opportunità anche per chi pensa di costruirsi una solida professionalità anche in campi più legati all’economia tradizionale.

Le opportunità di lavoro nel settore digitale

- L’EMAIL MARKETING MANAGER: questa figura deve fidelizzare i clienti di un’azienda – o trovarne altri – attraverso campagne mirate realizzate via mail. Può guadagnare tra i 45 ed i 70.000 euro l’anno.

- Il SALES LEAD GENERATION SPECIALIST: questa professionalità crea progetti di email marketing che hanno l’obiettivo di acquisire contatti di clienti potenziali con un certo profilo. Può portare a casa stipendi lordi compresi tra i 40 ed i 90.000 euro annui.

- Il CHIEF DIGITAL OFFICER: una figura professionale che deve promuovere la cultura digitale nell’azienda, oltre a promuovere e coordinare l’informatizzazione aziendale. La sua retribuzione annua lorda può essere compresa tra i 90.000 ed i 150.000 euro.

- Il CYBER SECURITY MANAGER: si occupa della sicurezza dei dati virtuali all’interno di un’aziendaelle aziende mentre il secondo per una retribuzione annua che può arrivare rispettivamente a 50 e a 60.000 euro.

- Il CLOUD ARCHITECT: si occupa dell’erogazione di risorse informatiche attraverso Internet. La sua retribuzione annua può variare tra i 45 e i 60.000 euro.

Le opportunità di lavoro nei settori tradizionali

Anche al di fuori del mondo tech e digitali ci sono interessanti opportunità.

- Il DIRETTORE DI STABILIMENTO o PLANT MANAGER: è il responsabile del presidio degli stabilimenti produttivi di una società con l’incarico di dirigere e coordinare tutte le funzioni aziendali. La sua retribuzione annua lorda può essere compresa tra i 70 ed i 200.000 euro l’anno.

- Il PROGRAM MANAGER: è il responsabile della pianificazione complessiva e del controllo di uno o più progetti – si deve accontentare – si fa per dire di uno stipendio che può arrivare ai 100.000 euro annui.

Più o meno la stessa retribuzione che può raggiungere un responsabile di produzione ù

- Il PROJECT MANAGER: si occupa della gestione di progetti complessi, in un mercato legato principalmente all’ingegneria e all’impiantistica. La sua retribuzione annua

- IL DATA PROTECTION OFFICER: deve osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali e la loro protezione, nel rispetto delle normative, per uno stipendio annuo che può arrivare anche a 70.000 euro lordi.