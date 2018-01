Lavoratori senza stipendio, ma l’amministratrice si compra la Porsche e se ne vanta su Facebook

I lavoratori sono senza stipendio e l’amministratrice si compra la Porsche. Succede a Monza, dove i dipendenti della Servicedent hanno scritto una lettera di protesta.

L’azienda del settore dell’odontoiatria sta attraverso un momento di crisi, da quando la titolare è stata arrestata, due anni fa, con l’accusa di tangenti. Ai vertici sono stati nominati così due amministratori straordinari, Laura Arosio e Gianluca Minniti.

È stata proprio lei a fare discutere. Mentre i lavoratori sono ancora in attesa dello stipendio di dicembre e della tredicesima, l’amministratrice ha acquistato una Porsche e se n’è vantata su Facebook.

La foto di lei a bordo dell’auto sportiva di lusso ha provocato la rabbia dei dipendenti, che hanno scritto una lettera di protesta, riportata dal Corriere: «Sappiamo che il 3 gennaio, nonostante una situazione di crisi di liquidità che non consente neanche di pagare i medici e gli stipendi, ancora una volta, gli amministratori straordinari, hanno anticipato il loro interesse predisponendo il loro compenso di 786mila euro e quello di tutti i loro consulenti per svariate altre decine di migliaia di euro, con avvenuto bonifico, utilizzando i soldi pervenuti da due delle Asst (Monza e Vimercate ) sotto loro supervisione. È opportuno che la dottoressa Arosio in data 11/01/2018 abbia pubblicato su un social network l’acquisto di un’auto di lusso mentre i dipendenti non hanno le possibilità economiche di fare la spesa?».