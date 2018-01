Lavorare in Svizzera: offerte di lavoro e come cercarlo

Lavorare in Svizzera: cresce il numero degli italiani che si impegnano a cercare lavoro in Svizzera e che passano in rassegna tutte le offerte di lavoro per trasferirsi oltre confine. Lavorare in Svizzera, infatti, è possibile anche se un po’ difficile, e in questo articolo vediamo proprio cosa occorre sapere per andare a vivere e lavorare in Svizzera. In questa guida su come cercare lavoro in Svizzera illustriamo quali documenti sono necessari per poter lavorare in regola, come approfittare delle ultime offerte di lavoro e quali sono i migliori siti per cercare lavoro in Svizzera.

Lavorare in Svizzera: guida essenziale

Prima di passare in rassegna le numerose offerte di lavoro in Svizzera per italiani, parliamo di documenti. La nostra guida essenziale per cercare lavoro in Svizzera inizia infatti dai tanti tipi di permessi che il governo rilascia agli stranieri che vivono e lavorano sul suo territorio. Questo è dovuto al fatto che c’è una quota stabilita di lavoratori stranieri ammessi annualmente, oltre la quale non sono più permesse le entrate nel Paese. Va ricordato poi che per lavori inferiori ai tre mesi di durata non c’è bisogno di permesso ma bisogna sottoporsi a una procedura di notifica.

Vivere e lavorare in Svizzera: documenti necessari

Per vivere e lavorare in Svizzera occorre richiedere un permesso di soggiorno anche se siamo italiani e facciamo parte dell’Unione Europea. Dopo aver trovato un impiego, una volta arrivati in Svizzera, hai tempo 14 giorni dal tuo arrivo per presentare la domanda di permesso di dimora per poter liberamente lavorare e trovare un alloggio in Svizzera. I documenti necessari per fare questo sono: 1) carta di identità o passaporto, 2) copia del contratto di affitto di un alloggio, 3) copia del contratto di lavoro e una fotografia formato passaporto standard. In base alla propria situazione cambiano anche le specifiche dei permessi di dimora in Svizzera. Avremo quindi:

Permesso L, per lavorare e vivere in Svizzera per periodi inferiori ad un anno;

Permesso B, per lavorare e vivere in Svizzera da uno a cinque anni. Questo permesso può essere prolungato;

Permesso C, è illimitato e serve per il diritto al domicilio. Viene rilasciato dopo 5 o 10 anni di dimora in Svizzera;

Permesso G, per frontalieri, cioè lavoratori che risiedono in zone di confine e lavorano in Svizzera.

Come cercare lavoro in Svizzera

Per cercare lavoro in Svizzera occorre sapere che non è necessario parlare alla perfezione francese, tedesco, romancio o inglese, ma certamente può aiutare. Se la lingua rappresenta un ostacolo potete anche valutare offerte di lavoro nella Svizzera italiana: spesso in Canton Ticino ci sono offerte di lavoro convenienti in cui si trova anche vitto e alloggio compreso nello stipendio mensile.

Il nostro consiglio è di partire setacciando i siti per cercare lavoro in Svizzera che trovate comodamente sul web. Ce ne sono decine, le più famose e usate agenzie di lavoro virtuali sono: Adecco, Aims, Manpower, Asoag, Randstad. Raccomandiamo anche una visita al motore di ricerca indeed.ch.

Potete controllare anche le offerte di lavoro che compaiono in area-lavoro.ch, il sito dell’autorità federale del mercato del lavoro.

Inoltre presso questo sito potete avere una carrellata di tutti i centri che offrono servizi legati al mondo del lavoro, divisi regione per regione.

Infine vi consigliamo di dare uno sguardo al portale europeo della mobilità professionale, l’Eures, per trovare altre informazioni sulle offerte di lavoro in Svizzera e come cercare lavoro e avere successo.

Lavorare in Svizzera come frontalieri

La Svizzera confina con l’Italia attraverso diverse regioni: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Trentino – Alto Adige. Molti italiani che lavorano in Svizzera sono frontalieri, ossia mantengono la loro residenza in Italia pur lavorando in Svizzera, ad esempio in Canton Ticino. Per info potete contattare l’ufficio frontalieri sia tramite il sito, sia presso gli uffici di Lugano, via S. Balestra, 19. Oppure telefonando al numero 0041.91.921.15.51

Stipendi in Svizzera: calcolali così

Se vuoi farti un’idea delle offerte di lavoro in Svizzera nell’edilizia, come operaio o per qualche altra mansione, puoi provare a calcolare gli stipendi grazie al calcolatore di salario svizzero, che calcola gli importi in CHF (franchi svizzeri).