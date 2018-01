Cercare lavoro in Inghilterra dopo Brexit: consigli e indirizzi utili

Per tante generazioni di giovani dalle belle speranze, e dalla visione cosmopolita del mondo, cercare lavoro in Inghilterra è stato un sogno accarezzato a lungo. Negli anni prima di Brexit, i più fortunati sono riusciti a trasferirsi per vivere e lavorare in Inghilterra, anche se – forse – non proprio a Londra. La capitale inglese ha però da sempre rappresentato l’opportunità di tentare la sorte nel mondo del lavoro e di avere riconosciuti i propri meriti in un dato campo. Se anche voi volete provare a sfidare la fortuna andando a cercare lavoro in Inghilterra, a Londra o in altre città britanniche, leggete questo articolo con spunti e consigli per riuscire al meglio nell’impresa.

CERCARE LAVORO IN INGHILTERRA

Quali strategie risultano vincenti per cercare lavoro in Inghilterra e coronare finalmente il sogno di trasferirsi a vivere a Londra o in un’altra città della Gran Bretagna? E’ risaputo che le opportunità di lavoro in Inghilterra sono molteplici dato che si fonda su un mercato del lavoro molto flessibile che permette a chiunque di avere delle possibilità di lavoro e di carriera. Almeno questa era la realtà fino a poco prima di Brexit.

Come è la situazione adesso? Conviene ancora cercare lavoro in Inghilterra? Cosa implica l’uscita dall’Unione Europea per una persona straniera che vuole cercare lavoro proprio lì? Al momento il divorzio tra Gran Bretagna e Europa non è ancora stato definitivo nei dettagli e non sappiamo se porterà con sé anche cambiamenti rilevanti riguardo i diritti dei lavoratori stranieri in merito a sussidi, assegnazione di alloggi o accesso alla sanità. Probabilmente sarà necessario ottenere un permesso per il soggiorno o per il lavoro già prima di arrivare sul suolo britannico.

I documenti necessari per lavorare in Inghilterra

Prima che la legge cambi, dunque, hai la possibilità di raggiungere l’Inghilterra e cercare ‘sul campo’ un lavoro che ti permetta di mantenerti. I documenti che devi avere sono la tua carta di identità, meglio se il passaporto, l’iscrizione all’AIRE e il tuo numero NIN (National Insurance Number) che non è altro che una sorta di codice fiscale con cui puoi lavorare legalmente. Al momento non è richiesto un permesso di soggiorno né di lavoro, ma, volendo, presso gli uffici abilitati si può richiedere anche il visto di lavoro: è facoltativo.

Il NIN può essere richiesto al Department for Work and Pensions chiamando al numero 0345 600 0643 o dall’Italia al numero 00 44 345 600 0643, attivo dalle 8:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. All’operatore che accoglierà la vostra domanda dovete fornire un documento di identità valido, un recapito telefonico e un indirizzo, questi ultimi due è meglio se sono inglesi. Per accreditare i tuoi stipendi, poi, hai bisogno di aprire necessariamente un conto corrente. Puoi scegliere tra molte offerte in base alla tua età direttamente sul sito Money.co.uk.

Cosa serve per cercare lavoro in Inghilterra? Sinteticamente tieni presente che hai bisogno di 1) conoscere la lingua, è fondamentale per aspirare a un buon posto di lavoro; 2) avere un CV – Curriculum Vitae in inglese chiaro, completo e sintetico da consegnare a mano e da inviare via web; 3) ottenere una cosiddetta ‘cover letter’, ossia una lettera di referenze e valutazioni positive; 4) registrare la tua richiesta di lavoro sui siti più gettonati in Inghilterra, come Indeed, Reed o Monster, magari compilando anche un profilo su social network professionali come LinkedIn; 5) avere una sim card con numero telefonico inglese (puoi ottenerla tramite Giffgaff).

CERCARE LAVORO A LONDRA

Si dice che Londra sia carissima, e come prima esperienza è meglio andare a vivere e cercare lavoro in altre città come Manchester, York, Bristol, Liverpool, Leeds, Milton Keynes o Reading. Se però la ‘London Calling’ è per te irresistibile, puoi cercare lavoro a Londra dall’Italia eseguendo una ricerca per settore, in base alle tue competenze, su siti come Jobs.co.uk o Universal JobMatch. Per lavori più qualificati puoi visitare i Job centres, i centri per l’impiego e l’occupazione che permettono anche a chi cerca lavoro di usare postazioni pubbliche per navigare in Rete. Se hai deciso di cercare lavoro a Londra sappi che i settori dove è concentrata la maggiore scelta sono il turismo, la ristorazione, l’informatica, la sanità, l’economia e la finanza.