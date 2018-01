Cercare lavoro in Germania: offerte, agenzie di lavoro e contatti per trasferirsi

Oggi, in questo articolo, vediamo come cercare lavoro in Germania. Molte persone che stanno pensando di lasciare l’Italia e trasferirsi in Germania per lavoro ci chiedono con insistenza se è davvero possibile trovare lavoro in Germania senza conoscere il tedesco. Ebbene, possiamo affermare che esistono offerte di lavoro in Germania senza bisogno di sapere la lingua tedesca. Di seguito offriamo un quadro aggiornato di tutte le opzioni da scegliere se avete deciso di andare a lavorare in Germania, è una semplice guida essenziale e molto utile a tutti coloro che stanno pensando di lasciare l’Italia e trasferirsi nel Paese teutonico.

Se avete pensato di trasferirvi in Germania per lavoro leggete fino in fondo questa guida, perché certamente troverete delle informazioni utili per raggiungere l’obiettivo. Vediamo come trovare offerte di lavoro in Germania, quali sono le principali agenzie di lavoro e quali sono le opportunità (per gli italiani) da cogliere al volo.

Come cercare lavoro in Germania: le agenzie di lavoro

Le Agenzie di lavoro private possono essere cercate con il nome Arbeitsvermittlung, sono differenti dagli uffici di collocamento, e sono specializzate in lavori temporanei. Le più note sono Adecco e Manpower.

Uffici di collocamento in Germania

Gli Arbeitsämter, ossia gli Uffici di collocamento tedeschi sono oltre 800 in tutta la Germania e le loro offerte di lavoro possono essere consultate da chiunque sul sito arbeitsagentur.de. Per gli stranieri, quindi anche per gli italiani, che cercano lavoro c’è un dipartimento internazionale che si chiama ZAV (Zentralstelle für Auslandsvermittlung). Tramite gli Arbeitsämter è possibile anche contattare i network europei EURES, per trovare lavoro nella comunità Europea. Per ulteriori informazioni puoi consulta il sito dell’Eures a questo indirizzo.

Trovare lavoro in Germania senza conoscere il tedesco

Ma è davvero possibile trovare lavoro in Germania senza conoscere il tedesco? Sì, anche se ovviamente la conoscenza della lingua può essere un vantaggio rilevante. Comunque, in genere, per gli stranieri, e quindi anche per gli italiani che stanno cercando lavoro in Germania, c’è l’opportunità di trovare impiego anche senza conoscere la lingua tedesca. Ciò che risulta importante è conoscere almeno la lingua inglese. In Germania, infatti, si comunica molto in inglese, la maggior parte dei tedeschi studia inglese a scuola, quindi è possibile capire e farsi capire lo stesso. Poi, una volta trasferiti, potete pensare di migliorare le vostre competenze linguistiche frequentando un corso di lingua tedesca per stranieri.

Trasferirsi in Germania per lavoro: i rischi

Se siete decisi a trasferirvi in Germania per lavoro occorre sapere anche che ci sono alcuni tipi di lavoro che farete fatica a trovare, come le professioni che si basano sul sistema di apprendistato per studenti. Dopo la scuola, infatti, i giovani tedeschi sono traghettati nel mondo del lavoro attraverso tirocini pagati nelle aziende. Ciò chiude una fetta di mercato del lavoro agli stranieri, che non potranno svolgere mestieri di libera professione.

Nel caso di mestieri qualificati (professori, medici, infermieri) occorre ricevere una specifica convalida da parte di un’autorità tedesca, che può essere un’associazione sindacale, una confederazione di professionisti, di commercianti, ecc. Se hai bisogno della Camera del Commercio, il consiglio è di contattarla direttamente dall’Italia per vedere se ci son offerte di lavoro di aziende italiane che operano in Germania.

Presentare il curriculum e candidarsi a un lavoro in Germania

Vediamo ora come fare per presentare il curriculum (Lebenslauf) e i documenti necessari per candidarsi a un posto di lavoro in Germania. Un curriculum tedesco è lungo al massimo due pagine, mostra la foto del soggetto in alto a destra e tabelle con diverse sezioni riguardanti il percorso di studi, l’esperienza lavorativa, le lingue conosciute e altri percorsi formativi o interessi. E’ possibile aggiungere informazioni specifiche, come il possesso della patente.

Leggi anche: Come compilare il curriculim vitae perfetto

Per quanto riguarda i documenti sono necessarie le copie dei diplomi (se possibile già tradotti), attestati di frequenza e risultati di esami e prove pratiche, ma anche eventuali referenze del datore di lavoro precedente. Se hai bisogno di aiuto e consigli per cercare lavoro in Germania puoi visitare il sito www.profibewerbung.de.

Altri contatti per lavorare in Germania

Dopo aver visto come contattare le agenzie di lavoro in Germania per italiani e non, vediamo quali sono altri canali per trovare un impiego. Tra tutti i contatti utili per lavorare Germania segnaliamo, per comodità, internet. Ci sono infatti diversi siti web (Jobsbörsen) che ti permettono di cercare e trovare lavoro in Germania scegliendo ogni parametro, dal luogo di lavoro al settore di impiego fino allo stipendio massimo.

Ti segnaliamo questo sito molto utile per gli italiani che stanno cercando lavoro in Germania e a Berlino

Altro canale molto valido per controllare le offerte di lavoro in Germania sono i quotidiani e i giornali specializzati. Le pagine dedicate al lavoro sono in genere pubblicate il mercoledì su giornali come Westdeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung o Berliner Zeitung, oppure il sabato. Prova a consultare l’edizione del fine settimana dei giornali Allemeine Zeitung, Die Welt, Süddeutche Zeitung, Handelsblatt e Frankfurter Rundschau.