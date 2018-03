Ecco quanto vale l’autografo dei personaggi famosi

Sono tante le persone che amano collezionare autografi di personaggi famosi , ma quanto vale un autografo da collezione ? I più esperti del settore sanno perfettamente che il valore di un autografo cambia con il tempo, quindi è un bene che risente delle rivalutazioni del mercato e oscilla annualmente. Gli autografi che valgono maggiormente sono quelli rari, introvabili, quindi di personaggi non più in vita, di personaggi storici oppure di gente famosa del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, soprattutto di tanti anni fa. Andiamo a scoprire, nelle pagine seguenti, quali sono gliautografi più rari del mondo e quanto valgono questi autografi così preziosi.

Gli autografi di Joe di Maggio e Marilyn Monroe

Joe di Maggio e Marilyn Monroe sono famosi per le loro carriere e per la storia d’amore che li ha uniti. Per tutti gli amanti dei due personaggi c’è in circolazione una palla da baseball firmata da entrambi, che è stata venduta per 191.200 dollari.