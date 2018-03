Nonna di 87 anni disegna al computer con Paint

Alcune nonne si godono il loro tempo libero curando le loro piante o facendo a maglia, o perché no, curando i nipotini e svagandosi con qualche buona lettura e qualche sana passeggiata. Ma per Concha Garcia Zaera non è così. Perché lei ha ha un hobby decisamente inusuale per i suoi amici e coetanei. Questa donna spagnola di 87 anni passa le sue giornate a creare bellissimi disegni con il programma di Microsoft, Paint. Come ha scoperto il programma? Semplice… dopo che i suoi figli le hanno dato un computer lei non l’ha più abbandonato. Ma da lì ha poi fatto il passo ulteriore. L’approdo sui social network.