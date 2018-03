Buche a Roma: il web esorcizza il problema con una valanga di meme

A Roma l’annoso problema delle buche nel manto stradale sta raggiungendo dimensioni gigantesche. Le buche stradali di Roma si aprono di continuo, crescono e si moltiplicano inesorabilmente con il passare delle ore, generando nei cittadini malcontento e critiche. E mentre gruppi di ‘tappa buche sovversivi’ pagano di tasca propria i sacchetti di bitume per asfaltare le strade, c’è chi prova a prendere le cose con ironia, per sopravvivere a quello che per molti è l’evidente cattivo stato di salute della città Eterna. In rete grafici e amanti di photoshop hanno dato ampio sfogo alla propria creatività, ironizzando sulle buche di Roma.

Dopo aver visto i tweet di seguito potete sfogliare, nella gallery in alto, i meme più esilaranti e, in genere, le battute più riuscite sulle buche a Roma.

Ed ecco una selezione di tweet sull’argomento ‘buche a Roma’ raccolti sotto l’hashtag #buchearoma

Da una buca sull’asfalto di Roma spunta una mano, ma non è di qualche passante precipitato nella voragine, si tratta invece di una installazione provvisoria dell’artista Andrea Gandini.

Poi c’è chi usa le voragini nell’asfalto colme di acqua piovana per farsi un rilassante bagno rinfrescante. E anche se la foto in questione non è stata ripresa nella Capitale, l’ironia è azzeccata.

Un’altra lamentela dei romani e non a proposito delle buche si riferisce all’Odissea che si patisce nel guidare a Roma con le buche…

Mentre c’è chi non si lascia scoraggiare dalla voragine del momento e invece ne approfitta per pescare e portare a casa il pranzo…

Qualcuno si è organizzato con un nuovo modello, la 126-ROMA. Molto utile ai Romani anche oggi vista la pioggia... pic.twitter.com/TN5wamm7Qz — ROMA CITTA' ETERNA (@marco_asfalto) March 11, 2018

Qualcuno si è anche organizzato con un nuovo modello di auto per percorrere le strade della Capitale senza danni, soprattutto in caso di pioggia: è la 126-ROMA.

Abbiamo trovato con cosa riempire le #buchearoma.

Calcolando il prezzo, alla fine il comune risparmia anche. #Cracco pic.twitter.com/JkXjRVhtrl — La Barby mora (@BarbyTifaInter) March 11, 2018

Infine c’è chi ha trovato la giusta soluzione per colmare le voragini nelle strade di Roma, usare la pizza di Cracco: “Abbiamo trovato con cosa riempire le #buchearoma. Calcolando il prezzo, alla fine il comune risparmia anche” recita il tweet.

Ed ora non vi resta che sfogliare la gallery in alto, siamo sicuri che le immagini e i meme che abbiamo scelto per voi vi strapperanno molti sorrisi, anche se a denti stretti.