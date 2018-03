E’ nato Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni: il web lo saluta con meme e tweet ironici

E’ nato Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni e il web lo saluta con affetto ma anche con meme e tweet ironici. Altro che Royal Baby George, la vera baby star in Italia è Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, che è nato nella notte tra il 19 marzo, festa del papà, e la mattina del 20. Appena la news ha cominciato a circolare sui social c’è stata l’immancabile valanga di commenti, tweet e post di fan (e non) che hanno voluto dire la loro sulla nascita più attesa dell’anno. Ovviamente non sono mancati i messaggi ironici e i meme dedicati proprio all’erede del rapper e della fashion blogger milanese, che per partorire ha deciso di volare a Los Angeles. E i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che il piccolo Leone è legato al giorno dedicato ai ravioli…

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati mamma e papà nel giorno dei ravioli, o almeno hanno comunicato al mondo la lieta notizia proprio in quel giorno. Ossia il 20 marzo. I meno attenti si staranno chiedendo ‘e cosa vuole dire?’.

Ve lo spieghiamo noi. I due super-innamorati neo genitori di Leone, circa un anno fa, avevano pubblicato su Instagram l’immagine di un tatuaggio sulle loro mani, ossia un ”#raviolo” sorridente, simbolo del loro amore.

Ed ecco che in tanti non hanno potuto fare a meno di ricordare l’episodio. Insomma, ironia della sorte: Leone è nato proprio nel giorno del raviolo! Che coincide anche con il giorno della Felicità. Un ottimo auspicio per il primogenito della coppia. Che in tanti hanno già soprannominato ‘Baby raviolo’. Anche se qualcuno ha notato che la data di nascita del piccolo comunicata dalla mamma è il 19 marzo.

Ovviamente la notizia ha scatenato tantissimi interventi sui social, molti commenti e meme su Leone Lucia in circolazione in queste ore si riferiscono alla ricchezza dei neo genitori e al fatto di essere due social infuencer di successo. Puoi sfogliare la gallery in alto per vedere i più divertenti.

March 19th 2018: our Leoncino was born A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Mar 20, 2018 at 10:17am PDT

Non a caso l’immagine postata sui social con l’annuncio della nascita di Leone da parte di Chiara ha ricevuto 2,8 milioni di like (e 1,6 sull’account di Fedez), di fan e ammiratori ma anche di parenti, di amici famosi e di brand di moda.