Per gli amanti delle curiosità e delle stravaganze anche a tavola, andiamo a scoprire le pizze più strane del mondo, le pizze speciali, anzi specialissime, che è possibile mangiare in giro per il mondo. Sappiamo che in Italia si celebrano i natali di questa golosa pietanza, e la pizza napoletana ha saputo raggiungere una fama internazionale, guadagnandosi finalmente il riconoscimento di ‘patrimonio dell’umanità’ Unesco pur con i suoi semplici ingredienti. Ecco, soffermiamoci proprio su quest’aspetto: gli ingredienti! Quelle che andremo a illustrare di seguito sono pizze strane, talmente strane da portare in bellavista gli ingredienti più impensabili, pure soddisfacendo i palati più ‘esigenti’.

Pizza colazione americana

Avete presente la colazione americana tradizionale? Ecco, la pizza breakfast si fa prendendo tutti gli ingredienti della tipica e ricca colazione made in Usa e mettendoli su un disco di impasto di pizza; si riempie poi tutto di formaggio e si passa la teglia al forno. Per arricchire e decorare il piatto si usa basilico, prezzemolo, o erba cipollina.

Pizza alla frutta

La pizza alla frutta può essere realizzata con base tradizionale di pasta di pizza, oppure con pan brioche morbido, steso alla stessa maniera di una classica pizza. Il tutto viene poi ricoperto di crema di latte, ricotta zuccherata o mascarpone, e sopra viene sparsa tanta, tantissima frutta fresca di stagione. Per un tocco ancora più goloso, c’è chi aggiunge un filo di cioccolato fuso.

Pizza alla banana e mandorle

Una variazione della pizza dolce alla frutta è la pizza alle banane, che vengono sparse su un letto di crema al cacao e nocciole. Tocco finale: una spolverata di mandorle tagliate a lamelle sottili.

Pizza alla pasta

L’apoteosi del carboidrato, ovvero la pizza alla pasta. Per gli amanti dei maccheroni sempre e comunque, questa pizza alla pasta è davvero una delle pizze più adatte a soddisfare i loro desideri; probabilmente questa pizza è stata vista raramente in Italia, ma ricorda molto le tipicità culinarie del Belpaese.

Pizza mix

Questa pizza senza nome, che fatichiamo a definire pizza, ha in sè ingredienti che fanno parte di tutti i gruppi di alimenti possibili tra cui scegliere per nutrirsi: carne, pesce, verdure, legumi, uova, formaggi… Si tratta di una pizza ideale per gli estimatori che non hanno problemi di salute!

Pizza dolce grigliata

Questa pizza grigliata è dedicata agli amanti della pizza dolce. Questa deliziosa preparazione è composta da un semplice disco di pasta di pizza cotto alla griglia, e poi largamente farcito con una spalmata di crema di nocciole e cacao, succose fragole mature a pezzettini, fiocchi di cocco in scaglie.

Cono di pizza

Passeggiare e mangiare una pizza potrebbe rivelarsi un po’ difficoltoso, soprattutto se volete preservare i vostri abiti da possibili gocce di olio o altri ingredienti che possono, da un momento all’altro, diventare macchie indelebili sui tessuti… Ecco perché c’è chi ha messo in pratica un’idea geniale, che permette di cambiare prospettiva circa l’alimentazione. Con il cono pizza da passeggio ora si può consumare il pasto in movimento, senza alcuna difficoltà.

Pizza torta al formaggio

Cosa dire di questa pizza se non che sembra una torta colma di formaggio fuso? Di certo non ha niente a che vedere con la classica pizza napoletana con il bordo alto e croccantissimo!

Pizza polenta

Dalla pizza alla polenta, dalla tipicità gastronomica del Sud Italia, passiamo a uno dei piatti tradizionalmente associati alla cucina del Nord. Ebbene sì, nel 2008, in un locale di Varse, spesso frequentato dalla famiglia di Umberto Bossi, il senatur leghista del Carroccio, nonchè dagli stessi membri della Lega Nord, hanno inventato un piatto in onore del politico secessionista: la pizza polenta. Quella in alto è proprio una foto di questa pietanza così speciale.

Pizza al gelato

Prendete una pasta biscotto, stendetela come una pizza, cuocetela in forno, una volta raffreddata spalmate tutto con il vostro gelato preferito e sbriciolate sopra dei biscottini con gocce di cioccolato. La pizza al gelato si prepara proprio così.

Pizza Chicago

Se la pizza è nata in Italia, questa variazione sullo stile degli abitanti di Chicago è davvero sorprendente. La pizza allo stile di Chicago, altrimenti conosciuta come Chicago-style deep-dish pizza, è in realtà molto più di una pizza, o addirittura si potrebbe considerarla una non-pizza. Si tratta infatti di una pizza alta che somiglia ad una vera e propria torta. Ecco, siamo davanti a una torta fatta con gli ingredienti della pizza. La pizza alta in stile di Chicago è letteralmente un pizza sopra alla pizza. In pratica una focaccia ripiena viene farcita a sua volta come se fosse un disco di pizza. Adatta alla fame da lupi!

Pizza all’ananas

P'tite pizza à l'ananas pour fêter la #SaintValentin2018





Nel mondo esistono tante varianti, ma chi, italiano, napoletano o semplicemente ‘vero’ amante e intenditore di pizze, sprecherebbe tempo ad assaggiare un piatto del genere? Va detto che la storia della pizza all’ananas, o pizza tropicale, è stata creata da Sam Panopoulos che si trasferì dalla Grecia al Canada, e per attrarre clientela nuova inserì nella sua ricetta il frutto tropicale creando una versione agrodolce della pizza.

Pizza ai confetti di cioccolato

E per gli amanti della pizza dolce c’è una versione ‘croccante’ con confetti di cioccolato e praline alla crema di latte. Proprio il massimo del gusto, non vi pare?

Happy Meal Pizza

When you go to a pizza place and say you want a happy meal

Ed eccoci davanti a una delle pizze che generano più interrogativi negli intenditori: cosa ci sta a fare un panino in stile McDonald’s su una pizza? E’ la Happy Meal Pizza che presenta uno o più hamburger e patatine fritte su un disco di pasta di pizza. Per gli amanti del fast food, si potrebbe dire!