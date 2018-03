Immagini festa della donna: foto e frasi per gli auguri dell’8 marzo

L’8 marzo è la Festa della Donna e volete celebrare la ricorrenza in maniera originale? Ecco una raccolta di immagini adatte alla festa della donna, con una serie di foto e frasi per fare gli auguri l’8 marzo nel giorno in cui tutto il mondo dona una mimosa per onorare le donne. Dai primi anni del ’900, da quando cioè si festeggia quella che tutti conosciamo come ‘la Festa della donna’, la celebrazione dell’8 marzo è diventata un’occasione per ricordare non soltanto la figura simbolica della donna in sé, ma anche le conquiste sociali e politiche ottenute con la lotta e l’impegno quotidiano da parte delle donne. Anche se va detto che a molte donne ancora oggi non viene riconosciuta piena parità di diritti rispetto agli uomini. Per non parlare dell’ancora troppo ricorrente violenza di genere che vede le donne soccombere ogni giorno alla furia maschilista, come dimostrano gli episodi di cronaca. I dati sul femminicidio, infatti, mostrano una realtà fatta di prevaricazione, possesso e violenza da parte degli uomini sulle donne, che niente ha a che vedere con le mimose, i cioccolatini e i bigliettini con le tipiche frasi per la festa della donna che si consegnano in questo periodo dell’anno. Ad ogni modo l’8 marzo resta sempre una buona occasione per riflettere su quanto, ciascuno di noi, nel suo piccolo, può fare per migliorare questo nostro mondo, imparando come prima cosa essenziale il rispetto del prossimo. Ecco una raccolta di immagini per la festa della donna, con una serie di foto e frasi per fare gli auguri l’8 marzo nel giorno della festa della donna.

Immagini per la festa della donna

Quali immagini per la festa della donna sono da scegliere per fare colpo? Dipende: se volete andare sul classico e fare gli auguri per l’8 marzo senza il rischio di sbagliare potete scegliere delle tipiche immagini con mimose, il simbolo della festa della donna, appunto. Oppure scegliere una foto con un bouquet di fiori variopinti, o immagini e foto con scritte di auguri e frasi per la festa della donna. Prendete spunto dagli esempi che vi proponiamo di seguito, senza dimenticare di sfogliare tutta la gallery in cima all’articolo, troverete un’ampia scelta di foto e immagini adatte a celebrare in maniera originale la festa della donna.

Immagini mimose 8 marzo

Se non potete consegnare di persona un ramoscello di mimosa alle donne che conoscete, allora potete sempre spedire loro delle immagini di mimose per l’8 marzo.

via Pixabay

Come questa foto che ritrae proprio un particolare dei fiori luminosi di un albero di mimosa dai colori talmente vividi che sembra di poterne sentire addirittura il dolce profumo!

Immagini festa della donna: bouquet di rose

Un’altra classica immagine per la festa della donna da condividere, in questo caso, con la donna amata, può essere la foto di un bouquet di rose.

FOTO | via Pixabay

Che il bouquet sia assemblato tenendo conto delle tonalità del rosso, come nell’immagine superiore, o del viola, come nel bouquet di fiori in basso, farete comunque un figurone se condividerete queste immagini per la festa della donna.

via Pixabay

Immagini per auguri dell’8 marzo

Altro esempio tra le immagini con auguri da condividere l’8 marzo ci sono le ‘cornici’ di fiori, immagini da scaricare gratis e da stampare, che possono poi essere arricchite con una dedica scritta a mano per celebrare in maniera originale la festa della donna.

via Pixabay

Foto della festa della donna

Per fare gli auguri l’8 marzo, in occasione della festa della donna, si possono anche condividere delle foto reali, che ovviamente cambieranno in relazione alla persona a cui volete consegnarle.

via Pixabay

Ad esempio, alla donna della vostra vita potete regalare le vostre foto dell’ultima vacanza trascorsa insieme. Mentre alla mamma, alla sorella o a un’amica consegnerete una foto (in basso ecco un esempio) che le riprende in primo piano a cui potete aggiungere a mano una scritta, una frase o una dedica speciale.

via Pixabay

Frasi per la festa della donna

Gli auguri per la festa della donna l’8 marzo possono essere fatti anche con immagini con scritte di auguri e frasi sulle donne che ne celebrano l’unicità e la magnificenza. Un esempio è questo, ma nell’album che trovate in apertura di articolo ne trovate molte altre tra cui scegliere!

via Nanopress