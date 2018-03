Dimmi come reagisci agli odori e ti svelerò le tue preferenze politiche

Secondo due ricerche universitarie effettuate a Stoccolma e in Italia le reazioni che le persone hanno nei confronti degli odori ‘decisi’ indicano anche la propria preferenza politica. Nel dettaglio, chi non sopporta gli odori cattivi e prova disgusto quando il naso li percepisce, preferisce un leader autoritario, il cosiddetto ‘uomo solo al comando’.

Uno dei ricercatori di questo bizzarro studio, Jonas Olofsson, ha sostenuto che: “C’è un forte legame tra quanto forte è il disgusto per odori come il sudore e l’urina e il desiderio di avere un leader simile a un dittatore, che possa sopprimere le proteste dei movimenti radicali” facilitando una divisione dei gruppi, quindi un minor contatto tra le persone. Cosa che, in teoria, aiuterebbe a sopravvivere più a lungo, visto che ‘meno contatti’ significa anche ‘meno possibilità di veicolare infezioni nocive’, quindi anche un ridotto rischio di ammalarsi.