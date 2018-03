Escludendo i disagi che può portare in città non attrezzate a fronteggiare il suo arrivo, quando dal cielo scende la neve e si posa su tutto imbiancando il panorama avviene qualcosa di magico. C’è chi viene pervaso dall’euforia, chi torna bambino e non perde l’occasione per fare una gara a chi centra più bersagli con le palle di neve, chi corre a fare un pupazzo e c’è chi semplicemente e romanticamente ammira il paesaggio fatto di candide distese sognando di stare davanti a un caminetto acceso, magari con la dolce metà. Ognuno davanti alla neve ha una reazione diversa, ma… Vi siete mai chiesti cosa fanno i gatti che vedono la neve per la prima volta? Proseguite la lettura e scopritelo subito!

Avete un cumulo di neve davanti alla porta di casa? Niente paura, se con voi vive un gatto così potete contare su un aiuto assicurato per creare un varco nella coltre bianca!

Anche in questo caso, avere un fidato amico che vi aiuta nel momento del bisogno può fare la differenza tra l’uscire di casa e restare bloccati dentro a causa della neve alta!

Camminare nella neve può essere faticoso, ma questo gatto ha trovato una soluzione davvero geniale! E soprattutto calda e comoda!

Non c’è dubbio, quando un gatto vede la neve per la prima volta è amore a prima vista!

Cosa c’è di meglio per un gatto in cerca di divertimento, di un salto dal tetto per atterrare nella neve fresca e profonda? Ecco un gatto ninja che prova il balzo ma prende male le misure e manca clamorosamente il cumulo di neve.

Saltellare, saltellare, saltellare: questo gatto ha visto la neve e ha avuto una crisi di identità. Deve aver pensato ”Non sono un gatto, io sono uno scoiattolo! Io sono uno scoiattolo!”.

Se poi non avete mai visto un gatto che ha paura della neve… Eccolo!

Il gioco nella neve è sempre entusiasmante, ma non privo di pericoli. Lo dimostra questo gatto che spicca il balzo e ‘annega’ letteralmente nella neve.

C’è invece chi, come questo gatto, ha voluto fare delle sabbiature di neve, ma non ha ancora deciso cosa fare della sua coda: ”La immergo? La lascio fuori? Questo è il problema!”

Certo è che, quando il clima diventa troppo rigido per via della neve, è sempre confortante poter contare sul calore (anche corporeo) di un amico pronto a coccolarci!