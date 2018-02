Norma Stitz, è lei la donna col seno più grande del mondo

Dal 1999 detiene il record della donna con il seno naturale più grande del mondo e nessuna finora è riuscita a strapparle il primato. Norma Stitz, nata Annie Hawkins-Turner, viene da Atlanta, Georgia e può vantare una scollatura unica al mondo: le sue misure sono infatti 168 cm di circonferenza seno e un peso di 25,4 chili totale. La donna è diventata nota in tutto il mondo anche grazie alla partecipazione in diversi show americani e inglesi in cui ha raccontato la sua vita. Intervenuta alla trasmissione tv This Morning in Inghilterra, ha raccontato di aver avuto il suo primo reggiseno all’età di 10 anni e di aver passato le pene dell’inferno da piccola, quando era bersaglio delle prese in giro dei coetanei.

Ancora oggi non è semplice affrontare la vita di tutti i giorni: ogni volta che esce di casa sa che dovrà affrontare gli sguardi e le prese in giro della gente, ma ormai ci ha fatto il callo. Ad aiutarla è stata anche l’amore del defunto marito, Alan. “Mi ha cambiato la vita”, ha ammesso alla trasmissione tv. “Mi ha insegnato ad amarmi. Non ero solo la sua Barbie, mi ha trattato come una regina: era il mio angelo”.

Norma ha anche lavorato per siti per adulti, dimostrando che anche le persone con una certa stazza possono essere sensuali. “Non sono un freak ma una donna di spettacolo: ti parlo, sono la tua fantasia erotica”, ha spiegato.