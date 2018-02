Effetto San Valentino: cresce il numero di video a luci rosse cercati online

Anche quest’anno a San Valentino c’è un netto aumento nella visualizzazione di filmati a luci rosse cercati online. I dati parlano del 308% di crescita nella visione di porno rispetto alla media registrata ogni singolo mese. Dai numeri statistici rilasciati dalla piattaforma che ha segnato gli accessi ai video hot caricati, possiamo addirittura avere un quadro delle preferenze a livello internazionale.

L’effetto San Valentino è destinato a replicare anche quest’anno, facendo registrare il picco di accessi al servizio Pornhub Premium. Il sito, a pagamento, per il giorno dedicato agli innamorati ha deciso di replicare la promozione del 14 febbraio 2017 (che fece registrare 3,5 milioni di clic), che consiste nell’accesso gratis per tutti.

Per chi è curioso di sapere da quale Paese sono arrivati più accessi, il sito fornisce anche questi numeri. Il successo maggiore è stato registrato in Sud America: in Cile si registra il picco più alto (+7.288%), segue il Messico (+4.913%) e il Perù (+4.845%), seguiti da Colombia, Ecuador e Argentina.

Per quanto riguarda l’Europa è prima la Polonia (+2.320%), segue la Repubblica Ceca (+1.7894%) e la Norvegia (+1.578%). L’Italia è penultima (+591%), al 14esimo posto prima della Francia (+544%).