Maria Elena Boschi hot in perizoma: la bufala corre sui social

Siamo in campagna elettorale, le elezioni politiche 2018 del 4 marzo prossimo sono l’occasione, anche sui social, per diffondere notizie più o meno veritiere che riguardano i protagonisti della politica italiana. Sebbene la bufala su Maria Elena Boschi hot in perizoma sia datata addirittura 2016, in tanti la stanno riproponendo, soprattutto su Facebook, e purtroppo sono molti gli utenti che non approfondiscono la fonte e non si rendono conto di commentare una foto che niente ha a che vedere con Maria Elena Boschi.

Infatti l’immagine ritrae una bella e avvenente ragazza che posa in intimo, che somiglia vagamente all’ex Ministro per la Riforma Costituzionale durante il governo Renzi, e attuale Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni, Maria Elena Boschi, ma che non ha niente a che vedere con la politica italiana.

Si tratta insomma di una pura e semplice bufala sessista che dovrebbe far riflettere tutti sulla facilità con cui gli utenti di Facebook abboccano a qualsiasi notizia falsa che viene condivisa.

Non è la prima volta che Maria Elena Boschi viene attaccata e messa alla berlina sui social: un altro esempio è stata la diffusione della foto hot in perizoma, presumibilmente scattata nel giorno in cui si insediava l’esecutivo Renzi:

Come potete ben vedere dall’accostamento delle immagini, quella a sinistra condivisa e commentata sui social era una foto ritoccata, mentre quella a destra è la foto originale.