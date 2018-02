La marcia nuziale della sposa interrotta dal suono di gemiti sessuali

Sui social sta circolando un video che riprende un momento esilarante, ma certamente imbarazzante per i protagonisti, avvenuto durante una cerimonia di matrimonio. Non è noto se quanto è accaduto durante il rito è stato un errore del tutto involontario o piuttosto un goliardico scherzo organizzato dagli amici dello sposo, ma comunque l’effetto è stato davvero d’impatto!

Come si vede nel video girato da uno dei presenti alla cerimonia, la marcia nuziale sulle note della famosissima composizione di Felix Mendelssohn viene bruscamente interrotta dall’improvviso suono di gemiti sessuali femminili che si diffondono attraverso il sistema audio della sala.

Il momento memorabile della cerimonia di matrimonio, con la sposa che si avvicina all’altare, è stato quindi bruscamente interrotto dal suono di gemiti, che però non hanno impedito agli sposi di proseguire, nonostante la confusione che si è diffusa per alcuni istanti tra gli ospiti rimasti di sasso. A un certo punto qualcuno riesce a fermare la ‘musica’, mentre in sottofondo si sente qualcuno che ridacchia divertito.