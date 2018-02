Illusione ottica divertente: riesci a vedere il cane ‘mimetico’?

Proponiamo a voi, nostri affezionati lettori, un simpatico e divertente quesito per mettervi alla prova sulle vostre capacità visive. Siete pronti per dare dimostrazione di saper individuare un soggetto mimetizzato perfettamente con ciò che lo circonda? No, vi rassicuriamo subito, non si tratta di un camaleonte o di un insetto stecco, ma di un dolcissimo cagnolino che riesce a mimetizzarsi senza troppo sforzo grazie alle sue caratteristiche fisiche. Siete curiosi di saperne di più? Allora proseguite la lettura e provate a rispondere alla domanda: dove si nasconde il cane mimetico?

Guardate bene la foto in basso.

Siete riusciti a individuare il simpatico cagnolino accucciato che si è magistralmente camuffato, ma che è stato comunque immortalato in questa fotografia?

Questo cane dal pelo grigio, di razza Borkie (incrocio tra un Beagle e uno Yorkshire Terrier) si mimetizza così perfettamente con il tappeto del salotto dei suoi amici umani, che la coppia si lamenta spesso del fatto che inciampa sul loro cane che, in pratica, diventa ”invisibile” quando si accuccia sul morbido tappeto grigio.