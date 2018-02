Scegli una strada e scopri la tua personalità

Il nostro test di oggi è semplice ma davvero interessante: quello che vi chiediamo è di guardare l’immagine in apertura, scegliere una strada e andare a leggere il profilo relativo che spiega qualche dettaglio in più della vostra personalità più profonda. Qual è la strada che percepite come ‘la vostra strada’? Quella che vi piacerebbe attraversare per arrivare alla vostra meta? Scegliete con calma se volete ‘percorrere’ virtualmente il sentiero di campagna, la strada asfaltata oppure la strada tortuosa. Non state troppo tempo a pensare, scegliete una delle tre opzioni e proseguite nella lettura alla scoperta del vostro io più profondo.

Se hai scelto la strada 1, il sentiero di campagna Se hai scelto la strada 1, il sentiero di campagna, sei una persona capace di prendere decisioni quando serve, non ti spaventa il futuro e ami l’avventura. Sei perfettamente consapevole che ogni curva nasconde qualcosa di imprevisto, e non hai paura di scoprire cos’è, perché sai già che fa parte naturalmente della vita. Talvolta il tuo senso dell’avventura ti mette in situazioni difficili, ma non sei una persona che si lascia scoraggiare. Sai che ogni esperienza che hai passato ha contribuito a renderti la persona che sei ora, una persona che stai imparando ad amare giorno dopo giorno.

Se hai scelto la strada 2, la dritta strada asfaltata Se hai scelto la strada 2, la dritta strada asfaltata, sei una persona che ama la tranquillità e non sopporta gli imprevisti. Probabilmente hai già avuto delle esperienze avventurose, nella tua vita, e non senti il bisogno di andare incontro ad altre. Non ti piacciono gli estremi, non ti eccitano le cose nuove e sconosciute, anzi ti fanno quasi paura, per questo cerchi sempre di vivere tutto senza troppi sbalzi o ‘drammi’. Qualcuno potrebbe dire che sei una persona un po’ noiosa, ma la verità è che hai imparato a godere delle piccole cose della vita che ti appagano ogni giorno rendendoti felice.