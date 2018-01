Avete già deciso come trascorrere San Valentino? Foto e immagini per la festa degli innamorati, in questi giorni a ridosso del 14 febbraio, sono davvero ovunque. I temi classici del giorno di San Valentino sono ricorrenti, a tratti banali, ma come si fa a non cedere alla tradizione, in questo caso? E allora diamo il via libera a cuori e cuoricini, angioletti e cupidi, rose rosse, cioccolatini, e ogni altro tipo di romanticheria tipica delle persone che vogliono festeggiare l’amore, che, ricordiamo, sono persone baciate dalla fortuna di essere innamorate reciprocamente! L’amore è nell’aria, e per i nostri lettori che hanno bisogno di una foto di San Valentino per festeggiare la persona amata, proponiamo, qui in alto, una gallery con una serie di immagini e illustrazioni adatte proprio alla festa degli innamorati. La scelta di foto è molto vasta, non dovete fare altro che scegliere e condividere la vostra immagine di San Valentino preferita per dire ‘ti amo per sempre’ alla vostra dolce metà.

Foto di San Valentino: rose e fiori

FOTO | via Pixabay

Chi regala fiori non sbaglia mai. Una buona immagine di San Valentino da condividere con la persona della propria vita potrebbe essere proprio un mazzo di fiori, meglio se rose, ancora meglio se rose rosse, il simbolo per eccellenza della passione. Un’immagine di San Valentino come questa, ad esempio, è adatta a chi è in fase di corteggiamento ma anche a chi vive una relazione consolidata e desidera tenere acceso il romanticismo.

Immagini di San Valentino: cuori e cuoricini

FOTO | via Pixabay

Un’immagine per San Valentino realizzata con Photoshop: il cuore è uno dei simboli per eccellenza dell’amore e della festa di San Valentino, in questa illustrazione è stato ritoccato per renderlo originale. In genere immagini di questo tipo sono le preferite delle coppie più mature (anche perché sono fra le più facili da reperire sui motori di ricerca). Vi piace questa immagine di San Valentino con un bel cuore rosso? Indica passione e desiderio: è ideale per gli innamorati che vivono l’amore con tutte le loro forze.

Foto da condividere a San Valentino

FOTO | via Pixabay

Una foto di San Valentino legata alla natura, in questo caso al mare. Chi non ha mai scritto il nome della persona amata sulla sabbia in riva al mare? Anche i cuori disegnati sulla sabbia sono un must delle coppie innamorate. Questa foto di un cuore sulla sabbia è ideale, ad esempio, per chi vuole riportare alla memoria della persona amata i bei momenti trascorsi durante l’ultima vacanza al mare.

Foto romantiche per San Valentino

FOTO | via Pixabay

Un’altra delle immagini di San Valentino gratis che vi proponiamo è questa foto romantica di due mele. Come sappiamo, due persone che sono legate da profondo amore si dicono anime gemelle, anime complementari. Nel linguaggio comune spesso parliamo di “mezza mela” per riferirci alle anime gemelle, perché unendosi, la mela a metà torna a essere un unico elemento, proprio come gli innamorati, che pur essendo due si sentono come una sola cosa, perché sono baciati dal vero amore.

Immagini di San Valentino divertenti

FOTO | via Pixabay

E per finire questa rassegna di foto di San Valentino per innamorati vi proponiamo una delle immagini di San Valentino divertenti con cui creare anche un bel biglietto di auguri molto originale. Stampate la foto e scrivete a mano un messaggio romantico da consegnare alla persona amata, oppure usate un editor per scrivere direttamente sull’immagine, dopo averla salvata sul vostro computer. A questo punto non vi resta che consegnare la vostra frase d’amore sulla foto di San Valentino scelta, e festeggiare con la vostra dolce metà la festa degli innamorati.

Proseguite a sfogliare le immagini per il giorno di San Valentino nella gallery in apertura di articolo!