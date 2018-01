Questo test di psicologia si basa sul concetto che l’essere umano spesso è frenato dalla paura dell’ignoto e di conseguenza non è libero di vivere pienamente la vita poiché frenato dai suoi stessi timori. Non a caso lo storico e scrittore americano Joseph Campbell affermava che ‘l’ambiente in cui hai paura di entrare contiene la ricchezza che stai cercando’. Il significato è chiaro, anche per chi non ha mai studiato psicologia umana, e cioè sono le stesse persone a creare alcuni ostacoli che impediscono loro di vivere ed esprimersi pienamente. Ciascuna persona, infatti, potrebbe essere davvero felice, ma può riuscirci solo se si libera delle sue paure per seguire i suoi ideali. Ed ecco che questo test si rivela interessante per comprendere meglio noi e chi ci circonda. Per saperne di più non devi fare altro che scegliere l’immagine che più ti fa paura tra quelle proposte e leggere il profilo corrispondente.

Test psicologia: quale ingresso ti fa più paura? 1. Vecchia casa Se hai scelto la vecchia casa hai una personalità decisamente molto forte, intelligente e analitica. Sei un realista nato, non hai problemi ad accettare le cose per come sono realmente. Nella vita metti sempre i tuoi valori prima di tutto e ti aspetti che le altre persone si comportino proprio come te. Le crepe sul muro della vecchia casa che hai scelto indicano che le esperienze della vita ti hanno portato a sollevare muri emotivi e spirituali che allontanano gli altri e li portano a essere difficili da raggiungere. La luce che si vede rivela che sei pronto a rimuovere quelle barriere emotive. Ti circondi di pochi amici, ma questi sono veri amici su cui puoi fare affidamento sul serio. La ricchezza che stai cercando nella tua vita è il piacere emotivo, e con le persone dovresti provare a costruire delle relazione più profonde: apri il tuo cuore e metti in pausa la testa.

Test psicologia: quale ingresso ti fa più paura? 2. Scale che portano al piano interrato Le scale che possono portarti in uno scantinato o comunque in un piano interrato mostrano che sei una persona che vuole essere libera e godersi la vita. Cadere dalle scale simboleggia la paura di essere sepolti, il che significa che hai paura della morte e dell’incertezza che ti aspetta in futuro. Sei una persona ottimista, che pensa molto e ama la vita. La ricchezza che stai cercando è la buona salute, quindi il consiglio più bello che puoi ricevere è: inizia a prenderti cura di te stesso, cioè comincia a mangiare sano, cura il corpo per essere fisicamente attivo e così via. Rispetta sempre te stesso e troverai ciò che stai cercando.

Test psicologia: quale ingresso ti fa più paura? 3. Grotta di ghiaccio La paura di entrare in una grotta di ghiaccio mostra che passi troppo tempo sprecando tantissime energie alla ricerca di calore emotivo. Sei una persona che ha paura di provare sentimenti come tristezza e frustrazione, oltre alla solitudine. Infatti per te stare soli ha il significato di una sconfitta. Se hai scelto proprio la grotta di ghiaccio come entrata che ti fa più paura, questo significa che stai attraversando una buona fase della vita, perché sicuramente sai quello che vuoi e questo ti rende felice. Hai grandi valori ma sei uno spirito libero e non vuoi legarti troppo a qualcuno perché vuoi indipendenza e libertà. La ricchezza che stai cercando è l’amore, non solo quello romantico, ma anche un buon rapporto con amici e familiari.

Test psicologia: quale ingresso ti fa più paura? 4. Casa abbandonata Hai scelto la casa abbandonata? Questo è uno dei peggiori incubi per te, perché la tua casa simboleggia l’amore e la sicurezza che desideri. Pensare alla tua casa in rovina per te è un disastro, hai paura del fallimento, della bancarotta, perché in fondo ami gli agi e il lusso. Ma non sei egoista, anzi, sei una persona molto generosa che si mette sempre in prima linea quando qualcuno ne ha bisogno. Cerchi sempre di aiutare i tuoi cari e di semplificare le loro vite, dando loro amore e sostegno. Sei molto leale e cordiale, ma sfortunatamente non tutte le persone che hanno a che fare con te lo apprezzano. La ricchezza che stai cercando è la sicurezza materiale. Sai che devi lavorare duro per raggiungere questo obiettivo, ma non ti dispiace.

Test psicologia: quale ingresso ti fa più paura? 5. Tunnel Se hai più paura di entrare in questo tunnel, significa che devi lavorare sull’esperienza e sull’accettazione delle persone che incontri e degli eventi che ti capitano. Sei una persona molto intelligente e cordiale ma il tuo più grande problema è che i tuoi pensieri e le tue idee non sono abbastanza chiari, sei confuso e spesso, non riuscendo a capire, non riesci nemmeno a pensare bene. Dovresti partire da zero, lasciarti alle spalle tutti i problemi e concentrare le tue energie trovando una soluzione per liberare la mente. La ricchezza che stai cercando è la fiducia in te stesso. Tu hai bisogno di chiarezza interiore per esprimere i tuoi sentimenti, per questo per trovare equilibrio hai bisogno di risolvere tutti i tuoi dubbi e problemi. Sappi che se hai pazienza le cose diventeranno più chiare.