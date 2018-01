La prima cosa che vedi in questa immagine svela la tua paura inconscia più profonda

Oggi giochiamo a un test divertente e particolare, che ci permette di fare una sorta di psicoanalisi delle nostre paure inconsce più profonde. Sappiamo che la paura è una risposta naturale verso un qualsivoglia potenziale pericolo. Tuttavia la nostra psiche è portata ad associare immagini e simboli strani e oscuri a potenziali pericoli, e questo avviene perché la nostra parte più inconscia è colma di emozioni a cui spesso non sappiamo dare un nome. Questo test di psicoanalisi attraverso un’immagine è rapido e facile da svolgere in pochi minuti. Cosa bisogna fare? Semplicemente mettere a fuoco l’illustrazione che vi proponiamo, che già di suo mostra un messaggio subliminale di un teschio, il simbolo della paura. Bisogna quindi ndividuare il soggetto che per primo ha raccolto il vostro interesse, poi non vi resta che sfogliare le pagine e leggere il profilo relativo. Non pensateci troppo! Cosa avete visto per prima? La bambina? La farfalla? La fragola? Il ragno? Gli alberi? Gli orsetti? Leggete di seguito il significato che sta dietro alla vostra scelta!

La bambina La prima figura che ha attirato la tua attenzione è la bambina? Allora le tue paure scaturiscono dalle emozioni represse che provengono dalla tua infanzia, o da un rapporto difficile e lontano con la figura materna. La bambina rappresenta il periodo innocente della propria vita, ma tutte le cose accadute durante l’infanzia, se non adeguatamente elaborate, possono emergere nell’età adulta sotto forma di paure, dipendenze, schemi cognitivi e desideri inappropriati. Per questo motivo potresti avere sviluppato una paura nel prendere decisioni o assumerti delle responsabilità.

La farfalla La prima cosa che vedi nell’immagine è la farfalla? Sebbene sia legata a significati positivi (non a caso, secondo l’interpretazione dei sogni, la farfalla è un segno di possibilità e di nuovo inizio), questo simbolo ha un significato inconscio più profondo e oscuro. Il suo significato spirituale è di trasportatore di anime nell’aldilà. La farfalla conduce, in pratica, al mondo dei morti. Se la prima cosa che hai visto su questa foto è stata la farfalla, allora le tue paure inconsce scaturiscono dalla paura della morte, o dalla paura di non cogliere in pieno le possibilità che ti capitano. Oppure dal fatto che persone a te vicine non ci sono più e hai represso le emozioni di dolore per la loro perdita.

La fragola La prima cosa che vedi su questa immagine è la fragola? Ebbene, come avrai notato, le sue proporzioni sono esagerate rispetto al resto, le dimensioni della fragola nell’illustrazione sono molto più grandi di quanto il frutto sia in realtà: mostra la tua capacità di amare. In questo caso, infatti, la fragola rappresenta il cuore. La fragola è simbolo d’amore. C’è persino un mito che narra la nascita delle fragole: queste sono le lacrime di Venere che, intrise del sangue del suo amato Adone morto, si trasformarono nel frutto a forma di piccolo cuore. La tua più grande paura inconscia è quindi da ricercare nel dolore provocato dall’amore. Hai paura di essere ferito e di soffrire per amore. Per questo hai paura di lasciarti andare.

Il ragno Sono tante le persone che hanno paura dei ragni e che soffrono di aracnofobia, ma in questo caso, se la prima cosa che vedi nell’immagine è il ragno, la tua paura inconscia più profonda sta nei pericoli che ti circondano e che rendono poco sicuro l’ambiente in cui vivi. Hai sviluppato un comportamento apprensivo che potrebbe essere stato favorito dal crescere tra persone che si preoccupano troppo di tutto. In genere sei portato a trovare qualcosa di sbagliato e pericoloso anche nei posti più sicuri. Questo constante timore di un pericolo inesistente ti impedisce di vivere completamente i momenti belli e felici che ti riserva l’esistenza. L’ansia e gli attacchi di panico potrebbero essere qualcosa con cui combatti quotidianamente.

Gli alberi La prima cosa che hai visto nell’immagine sono gli alberi? Devi sapere che l’albero è un potente simbolo psicologico profondo. L’albero rappresenta le nostre radici e in questo caso, due alberi che formano un ponte potrebbero significare che dentro di voi c’è un conflitto interiore che non siete ancora stati in grado di risolvere. Simboleggiano una divisione emotiva che non riuscite a unire. Se una delle prime cose che hai visto in questa foto sono i due alberi significa che le tue più grandi paure scaturiscono dall’accettare questa divisione emotiva inconscia. In un certo senso è come se non si accettasse una parte di sé, della propria identità: in questo caso è la parte in ombra, più oscura della propria personalità.