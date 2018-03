Manca ancora qualche mese al nuovo esame di terza media 2018: cosa cambia rispetto al passato? Con le regole previste dalla legge sulla Buona Scuola l’esame che conclude la scuola secondaria di primo grado subisce, da quest’anno, un vero e proprio stravolgimento: tre le prove scritte previste, abolizione del test Invalsi dall’esame conclusivo e più peso al curriculum degli allievi. Non solo le prove vere e proprie, i cambiamenti riguardano anche i criteri di giudizio, dato che i risultati ottenuti durante tutto il triennio contribuiranno parecchio alla valutazione finale. Ma ecco, più nel dettaglio, tutte le novità del nuovo esame di terza media 2018.

Nuovo esame di terza media 2018, cosa cambia

L’esame di terza media è la prova che verifica la preparazione degli allievi in procinto di passare alle scuole superiori; è composto da una prova di Italiano, una di Matematica, una di Lingua straniera e da una prova orale. Oltre ad una maggiore attenzione ai risultati dell’intero triennio, la prima novità del nuovo esame di terza media 2018 è l’eliminazione dei test Invalsi dalle prove di giugno: vengono, infatti, anticipati ad aprile e diventano necessari per l’ammissione all’esame.

L’ammissione all’esame di terza media 2018

Per poter essere ammessi al nuovo esame di terza media 2018 è necessario che gli studenti abbiano sostenuto il test Invalsi (previsto tra il 4 ed il 21 aprile 2018 – le date cambiano da scuola a scuola), abbiano frequentato almeno tre quarti delle ore complessive di lezione e non abbiano ricevuto particolari sanzioni disciplinari. Rispetto agli altri anni, il nuovo esame di terza media 2018 cambia per il voto di ammissione: si potrà essere ammessi anche con il 5 (cioè con una media inferiore alla sufficienza) che peserà, evidentemente, sul risultato finale dell’esame.

Eliminato il voto in condotta

Il giudizio sul comportamento degli allievi, previsto per il nuovo esame di terza media 2018, sarà espresso con un breve giudizio invece che con voti decimali: la norma che prevedeva la non ammissione con il 6 in condotta è quindi abrogata, mentre rimane confermata la non ammissione per chi subisce sanzioni disciplinari comprovate da specifiche motivazioni.

Nuovo esame di terza media 2018: solo tre prove scritte

Un’altra importante novità riguarda il numero delle prove scritte che saranno, quest’anno, tre: Italiano, Matematica e una per entrambe le Lingue straniere.

La prova d’Italiano

La prova d’Italiano (stabilita dalla commissione d’esame – professori interni più un presidente esterno, proveniente cioè da un’altra scuola) consiste in una serie di tracce diverse rispetto al passato: la riforma del nuovo esame di terza media 2018, infatti, consente di scegliere tra la comprensione e sintesi di un testo letterario, scientifico o divulgativo; la realizzazione di un testo narrativo; e la realizzazione di un testo argomentativo.

La prova di Matematica

Il compito di Matematica (che è una prova interna poiché viene preparata dalla commissione d’esame e non direttamente dal Miur) consiste in una serie di problemi che riguardano l’algebra, la geometria solida, la geometria analitica e la fisica. Le tracce su questi argomenti saranno tre e riguarderanno tre diverse tipologie di test: quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta e problemi matematici. Tra le tre tracce elaborate dalla commissione, il giorno del compito ne verrà estratta solo una.

La prova di Lingua straniera

Il nuovo esame di terza media 2018 prevede anche una prova di Lingua straniera, che è unica ma divisa in due sezioni: una per la prova d’Inglese e una per l’altra lingua studiata. I compiti, composti da test e domande, saranno preparati dalla commissione seguendo diverse tipologie: sintesi di un testo, lettera o e-mail, elaborazione di un dialogo, completamento o trasformazione di un testo e questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta. Come per il compito di Matematica, tra queste tracce, il giorno della prova, ne verrà estratta soltanto una.

Nuovo esame di terza media 2018: test Invalsi ad aprile

Del nuovo esame di terza media 2018 cambia anche il test Invalsi, che si svolgerà ad aprile in un arco di tempo stabilito dal Miur. La prova verterà su Italiano e Matematica, ai quali si aggiungerà, quest’anno, anche l’Inglese, non farà media con il risultato finale ma sarà un requisito necessario per l’ammissione all’esame finale. Altra novità è che le prove Invalsi 2018 non saranno scritte, ma saranno svolte al tablet o pc.

L’esame orale

L’orale è l’ultima prova dell’esame di terza media ed ha l’obiettivo di valutare le conoscenze degli allievi, la loro capacità di argomentazione e di risoluzione dei problemi, il pensiero critico e le competenze connesse alle attività svolte in materia di Cittadinanza e Costituzione. Generalmente dura dai 15 ai 30 minuti e prevede la presentazione della tesina o mappa concettuale, (la prima, incentrata su un argomento principale scelto dallo studente a cui si collegano argomenti di materie diverse; la seconda, una specie di schema con al centro il tema prescelto da cui partono i diversi collegamenti), e le domande poste dalla commissione.

Il voto finale

Il voto finale del nuovo esame di terza media 2018 (che cambia, lo abbiamo visto, anche per quanto riguarda i criteri di valutazione) dipenderà dalla media dei voti delle prove scritte, dal voto dell’orale e dal voto di ammissione all’esame (su cui influisce, lo ripetiamo, lo svolgimento del test Invalsi). I professori assegneranno ad ogni prova un voto da 1 a 10, sommeranno poi i punteggi e li divideranno per il numero delle prove considerate. Il risultato, dunque, sarà un voto dall’1 al 10, con la possibilità, per gli studenti meritevoli, di conseguire anche la lode. Particolare attenzione, infine, per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, per i quali sono previsti tempi adeguati e strumenti didattici necessari per svolgere al meglio le prove d’esame.