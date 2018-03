Pixabay Thriller, gialli e appassionanti storie d’amore: tra i libri 2018 i romanzi da non perdere sono davvero tantissimi, tra novità e ripubblicazioni legate a titoli televisivi e cinematografici. Diversi, tra grandi firme e nuove promesse della narrativa, i romanzi che affollano le librerie, dalla letteratura di genere (con molte novità per quanto riguarda i libri fantasy) ai gialli, senza dimenticare storie avvincenti ed emozionanti dove i sentimenti la fanno da padrone. Per chi è in cerca di novità assolute, o ha voglia di (ri)scoprire i grandi nomi della narrativa contemporanea, ecco qualche suggerimento sui libri 2018, romanzi d’amore, thriller e polizieschi assolutamente da non perdere.

L’ora più buia. Maggio 1940: come Churchill ha salvato il mondo dal baratro – Anthony McCarten VEDI Uscito in Italia per Mondadori in contemporanea con l’omonimo film diretto da Joe Wright ed interpretato da un magnifico Gary Oldman nei panni di Winston Churchill (interpretazione che gli è valso l’Oscar 2018 come miglior attore protagonista) L’ora più buia è il ritratto del politico e stratega inglese in un momento storico cruciale che ha cambiato il destino dell’umanità. Mentre i Nazisti invadono la Francia, il nuovo primo ministro Churchill, tormentato dal peso delle proprie responsabilità, si dimostra grande leader ed uomo capace di spronare gli animi, salvando l’esercito britannico dalla catastrofe di Dunkerque. Il ritratto inedito di Wiston Churchill, lontano dall’immagine dello statista arrogante e fin troppo sicuro di sé. Data di uscita: gennaio 2018.

L’amante silenzioso – Clara Sánchez VEDI Tra i libri più attesi del 2018, romanzi assolutamente da non perdere, c’è senz’altro anche l’ultima fatica di Clara Sánchez, scrittrice spagnola amatissima in Italia che, ne L’amante silenzioso, affronta un tema piuttosto scottante: la manipolazione consumata dalle sette. La storia – ispirata a personaggi reali, come ammesso dalla stessa Sánchez – racconta di Isabel che, sotto la copertura di fotografa, va in Africa a cercare Ezequiel. Questa strana missione le è stata affidata dai genitori del ragazzo il quale, per ritrovare se stesso, è finito per cadere nelle mani di una setta. Data di uscita: marzo 2018.

Le visionarie. Fantascienza, fantasy e femminismo: un’antologia – a cura di Jeff e Ann VanderMeer VEDI Perfetta per gli amanti dei libri fantasy, è un’antologia (curata da Jeff VanderMeer – Weird Tales e Trilogia dell’Area X – e da sua moglie Ann) che raccoglie il meglio della letteratura fantascientifica declinata al femminile. Le autrici dei racconti, infatti (sia classiche che contemporanee), vanno dai grandi nomi come James Tiptree Jr e Ursula K. Le Guin (quest’ultima, scomparsa a gennaio 2018, è stata tra le scrittrici di fantascienza più illustri del secolo), alle nuove ‘promesse’ come Nnedi Okorafor. Data di uscita: febbraio 2018.

Il morso della reclusa – Fred Vargas VEDI Pubblicato in Francia nel 2017, ed uscito in Italia agli inizi del 2018, Il morso della reclusa (tra i libri 2018 che vorremmo proporvi) è il nono romanzo della scrittrice francese Fred Vargas che ha per protagonista Jean-Baptiste Adamsberg. Il commmissario è alle prese, anche stavolta, con un caso strano quanto misterioso: la morte di tre anziani uccisi dal morso di un ragno velenoso. Pur ritrovandosi tutti (compresa la sua squadra) contro, il commissario comincia ad indagare sul passato delle vittime. Data di uscita: gennaio 2018.

Un ragazzo normale – Lorenzo Marone VEDI Dopo il successo, lo scorso anno, di Magari domani resto, Lorenzo Marone torna in libreria con una nuova storia che ha per protagonista un dodicenne con la passione per i fumetti e il suo eroe, il giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra a metà anni Ottanta. Sullo sfondo di una Napoli violenta, un romanzo sull’amore, l’amicizia e ‘il valore salvifico delle storie e delle parole’. Data di uscita: febbraio 2018.

Manhattan beach – Jennifer Egan VEDI Con Manhattan beach – che, parlando di romanzi, possiamo tranquillamente includere tra i libri 2018 assolutamente da non perdere – il Premio Pulitzer (per Il tempo è un bastardo) Jennifer Egan ci porta nella New York degli anni Quaranta, poco primo dello scoppio del secondo conflitto mondiale. Seguendo i due protagonisti – Dexter Styles, uomo potente che comanda su mezza città e Anna Kerrigan, donna forte e combattiva – l’autrice racconta i cambiamenti dell’America del XX secolo, dai gangster e dalla malavita, alle donne che conquistano la libertà. Data di uscita: marzo 2018.

Storia della mia ansia – Daria Bignardi VEDI Anche l’ultima fatica letteraria di Daria Bignardi, Storia della mia ansia, è tra i romanzi 2018 che varrebbe la pena leggere. La trama, come si evince dal titolo, ruota attorno ad un argomento ben preciso: Lea, la protagonista, odia l’ansia perchè sua madre ne era distrutta ma crescendo si rende conto che neppure lei sfugge a quel destino. Nonostante tre figli ed un marito che ama, la sua mente è devastata da pensieri cupi ed ossessivi fino a quando, nella sua vita, irrompono due ‘novità’: una malattia ed una serie di nuovi incontri. Data di uscita: febbraio 2018.