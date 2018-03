Stephen Hawking, l’astrofisico noto in tutto il mondo per aver ridefinito la cosmologia moderna, ci ha lasciato una quantità enorme di citazioni, frasi celebri sulla vita, sul tempo e sulle stelle, e su quella tremenda malattia che per oltre mezzo secolo lo ha costretto su una sedia a rotelle. Hawinkg, che per un curioso scherzo del destino si è spento il 14 marzo del 2018 – giorno del PiGreco Day e giorno, tra l’altro, in cui nacque Albert Einstein – è stato uno dei fisici teorici più geniali della modernità: noto soprattutto per gli studi sull’origine dell’Universo, sulla cosmologia quantistica e sui buchi neri, Stephen Hawking era ormai una vera e propria icona, un divulgatore d’impatto ed un uomo dotato di grande (auto)ironia. Nonostante la tremenda malattia che lo colpì poco più che ventenne, infatti, Hawking era solito mostrarsi alle telecamere con umorismo e serenità, partecipando ai programmi più disparati (dai documentari alle serie tv) e conquistando un pubblico sempre più vasto. In omaggio allo studioso che ha rivoluzionato la cosmologia moderna, dunque, ecco una selezione di frasi celebri, le citazioni sulla vita, sul tempo, sulle stelle e sulla malattia che ci ha lasciato Stephen Hawking.

Non solo per gli studi rivoluzionari nel campo dell’astrofisica, della matematica e dell’astrologia, Stephen Hawking era noto anche per la sua pungente ironia. Molte delle sue frasi celebri, infatti, rispecchiano l’umorismo – sagace – che lo contraddistingueva, facendogli guadagnare la simpatia del pubblico che, dal cinema alla televisione, ne apprezzava il genio e l’incredibile forza. Per ricordare questa straordinaria figura, dunque, ecco le frasi celebri (e le citazioni sulla vita, il tempo, le stelle e la malattia) di Stephen Hawking che abbiamo scelto, molte altre nella fotogallery in apertura.

Stephen Hawking, frasi celebri e citazioni

‘La vita sarebbe tragica se non fosse divertente’.

‘Le persone silenziose sono quelle che hanno le menti più rumorose’.

‘Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza’.

‘Le mie aspettative si sono ridotte a zero quando avevo 21 anni. Tutto da allora è stato un bonus’.

‘Confinare la nostra attenzione alle questioni terrestri significherebbe limitare lo spirito umano’.

‘Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle invece dei vostri piedi’.

‘La vittima dovrebbe avere il diritto di porre fine alla sua vita, se lo desidera. Ma penso che sarebbe un grande errore. Per quanto possa sembrare brutta la vita, c’è sempre qualcosa che puoi riuscire a fare. Mentre c’è vita, c’è speranza’.

‘Anche se non posso muovermi e devo parlare attraverso un computer, nella mia mente sono libero’.

‘L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento’.

‘Credo che le persone disabili dovrebbero concentrarsi sulle cose che il loro handicap non impedisce di fare e non rammaricarsi di quelle che non possono fare’.

‘Se gli alieni venissero mai a trovarci, penso che il risultato sarebbe molto simile a quello di Cristoforo Colombo quando approdò per la prima volta in America, cosa che non andò molto bene per i nativi americani’.

‘Grazie al modello matematico posso dirvi Come è nato l’universo: non chiedetemi il Perché’.