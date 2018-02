Torna in tv, su Rai 1, il commissario Montalbano, con due nuovi episodi (in onda il 12 e il 19 febbraio 2018) tratti dai libri di Andrea Camilleri ed interpretati, come sempre, da Luca Zingaretti. I due episodi, La giostra degli scambi e Amore (quest’ultimo è un adattamento dei racconti Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano), hanno come filo conduttore l’amore e la capacità di salvare il mondo che esso possiede, a conferma dell’interesse e della straordinaria inventiva di Camilleri nell’affrontare una tematica delicata come quella amorosa. ‘Sono due episodi che parlano del potere salvifico dell’amore – ha spiegato il protagonista che, fin dalla prima messa in onda nel ’99, ha dato corpo e voce al commissario più amato d’Italia – e in un momento in cui il nostro paese è attraversato da paura, timori e da crisi di ogni tipo, a cominciare da quella economica, è un bel messaggio da mandare’. Il cast dei nuovi episodi 2018 comprende, oltre a Luca Zingaretti nei panni di Montalbano, anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo (rispettivamente Augello, Fazio e Catarella), Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Ferracane e Sonia Bergamasco nel ruolo dell’amata Livia. La regia, anche per i nuovi episodi 2018 di Montalbano, è affidata ad Alberto Sironi mentre la sceneggiatura è dello stesso Camilleri, in collaborazione con Francesco Bruni, Salvatore De Mola e Leonardo Marini.

A quasi vent’anni dalla prima messa in onda (con Il ladro di merendine, nel 1999), Salvo Montalbano torna in tv con i nuovi episodi 2018 tratti dai libri di Andrea Camilleri, La giostra degli scambi e Amore, il cui protagonista, tra le creazioni letterarie meglio riuscite degli ultimi decenni, è diventato ormai anche un classico della televisione made in Italy. Ma qual è la trama dei romanzi ai quali i nuovi episodi 2018 di Salvo Montalbano si ispirano? Eccola brevemente qui di seguito.

La giostra degli scambi (Sellerio, 2015)

Il primo dei due nuovi episodi 2018 dedicati al commissario Montalbano è La giostra degli scambi ed è ispirato all’omonimo libro di Andrea Camilleri pubblicato da Sellerio nell’aprile del 2015. La storia ruota attorno al tema dello scambio (lo ‘scangio’, per dirla alla Camilleri), tra errori di persona, aggressioni e rapimenti: il primo, di cui è vittima una ragazza, non ha per fortuna serie conseguenze; il secondo, invece, riguarda la figlia del proprietario delle trattoria preferita da Montalbano, mentre il terzo è molto più feroce e si verifica a poca distanza dai primi. Montalbano si ritrova così ad indagare tra messinscene e moventi apparentemente senza senso, e quando tutto sembra rivelarsi ‘il mistero prospera, insondabile’. Cosa succederà?

Un mese con Montalbano (Mondadori, 1998) e Gli arancini di Montalbano (Mondadori, 1999)

Il secondo dei due nuovi episodi 2018 dedicati al commissario Montalbano si intitola Amore ed è un adattamento di due racconti pubblicati per Mondadori tra il ’98 e il ’99: Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano.

Il primo è una raccolta di trenta crimini, ed altrettante indagini, che ruotano attorno a varie tematiche, dai delitti d’amore a quelli di mafia, dai delitti per soldi a quelli dettati dalla follia. A cercare di far luce ovviamente il commissario di Vigata, continuamente alla ricerca di giustizia e combattendo con le armi che possiede: logica, umorismo, pietà e determinazione.

L’altro romanzo, infine (tra i libri di Camilleri che hanno ispirato i nuovi episodi 2018 dedicati a Montalbano) è anch’esso una raccolta di storie, crimini e criminali di ogni tipo su cui il commissario si ritrova ad indagare: insospettabili presidi in pensione, mogli che tramano alle spalle di mariti infedeli, vecchie coppie di attori. Ma per fortuna, a confortare il nostro eroe, ci sono gli ‘arancini della cammarera Adelina…’.

