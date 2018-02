Prima di essere una delle canzoni più belle di Sanremo 2018, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno è una storia antica il cui significato è legato a Vieste, la città pugliese ‘perla del Gargano’. Il testo, che Max Gazzè ha concepito come fosse una sorta di composizione sinfonica, raffinata e metricamente perfetta, si ispira alla storia romantica e drammatica di due giovani del posto, il pescatore Pizzomunno e la dolce Cristalda che, per gelosia delle sirene, videro il loro amore finire tragicamente.

Il brano portato al 68° Festival della Canzone Italiana dal cantautore romano si ispira, dunque, ad una leggenda pugliese molto suggestiva, leggenda in cui non mancano amore, dramma e sortilegi, e che vale la pena raccontare brevemente.

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, la storia che ha ispirato il brano

Tu che ora / Non temi, / Il canto… / Quel coro ammaliante / Che irrompe alla mente / E per quanto / Mulini / Le braccia / oramai / Non potrai / Far più niente.

Questo l’incipit del testo di Max Gazzè, che introduce la storia dei due giovani innamorati ispirata ad un’antica leggenda pugliese. Leggenda che, come spesso accade, ha due versioni, quella più accreditata ha come portagonisti il pescatore più bello del borgo, Pizzomunno, la giovane Cristalda e le (temibili) sirene.

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, la prima versione

Pizzomunno era una giovane pescatore bello e corteggiato da tutte le donne del borgo ma lui, dpo aver conosciuto la dolce Cristalda, la giovane più bella del villaggio, aveva occhi solo per lei. I due si erano innamorati in riva al mare e proprio lì s’incontravano per amoreggiare.

Le sirene, innamorate a loro volta del bel pescatore, cercavano di attirarlo con le loro lusinghe ogni volta che il giovane usciva per pescare, ma Pizzomunno non cedeva mai, neppure di fronte alla proposta di diventare il re del mare e loro – le sirene – sue schiave. Lui no, perché il suo amore era solo per lei, per Cristalda.

Quel rifiuto causò l’ira tremenda delle sirene le quali, mentre una sera i due erano in spiaggia, emersero dagli abissi per rapire la giovane, trascinandola in catene in mare con loro. E così Pizzomunno si pietrificò per il dolore, trasformandosi in un enorme e bianchissimo faraglione che, ancora oggi, domina la spiaggia di Vieste. Il suo nome è Pizzomunno, in ricordo del giovane, e sfortunato, pescatore.

La storia è molto triste, ma come ogni leggenda che si rispetti anche quella di Cristalda e Pizzomunno (per il cui testo Max Gazzè riceverà la cittadinanza onoraria di Vieste) ha un epilogo romantico e assai suggestivo: ogni cento anni, esattamente il 15 di agosto, il maleficio si spezza e i due, solo per una notte, tornano a rinnovare il loro amore: Cristalda emerge dalle acque e Pizzomunno riprende le sembianze umane.

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, la seconda versione

Come detto poc’anzi, La leggenda di Cristalda e Pizzomunno ha anche un’altra versione simile, per significato, a quella principale. Secondo questa versione la giovane era un sirena che, innamorata (ricambiata) di Pizzomunno, suscitò la gelosie della sorelle le quali, indispettite per questo amore, trasformarono il giovane in una roccia. Il finale, anche in questo caso, è lo stesso: Si dice che adesso, / E non sia leggenda, / In un’alba / D’agosto / La bella Cristalda / Risalga / Dall’onda / A vivere / ancora / Una storia / Stupenda.

Il ‘Pizzomunno’, sulla spiaggia di Vieste

Di questa storia popolare, dunque, la leggenda di Cristalda e Pizzomunno, rimane un enorme monolite, una roccia alta 25 metri diventata per la gente del posto, e per le migliaia di turisti che, ogni anno affollano le spiagge di Vieste, il simbolo dell’amore assoluto. Al di là di tutte le leggende (e quella cantata da Gazzè a Sanremo ne è – forse – l’esempio più poetico e raffinato), il faraglione del Pizzomunno continua a suscitare fascino e romanticismo, tanto da diventare luogo prediletto degli innamorati che, proprio qui, scelgono di trascorrere le loro serate più tenere.

La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, il testo del brano di Max Gazzè

Il brano che Max Gazzè ha portato sul palco dell’Ariston per il 68° Festival di Sanremo è di Francesco Gazzé, Max Gazzé e Francesco De Beneditti. Ecco qui di seguito il testo per intero:

Tu che ora

Non temi,

Il canto…

Quel coro ammaliante

Che irrompe alla mente

E per quanto

Mulini

Le braccia oramai

Non potrai

Far più niente.

Ma se ti rilassi

E abbandoni

Il tuo viso

A un lunghissimo

Sonno,

O mio Pizzomunno,

Tu guarda

Quell’onda

Beffarda

Che affonda

Il tuo amore indifeso.

Io ti resterò

Per la vita fedele

E se fossero

Pochi, anche altri cent’anni!

Così addolcirai gli inganni

Delle tue sirene…

Cristalda era bella

E lui da lontano

Poteva vederla

Ancora così

Con la mano

Protesa

E forse una lacrima scesa

Nel vento.

Fu solo un momento,

Poi lui sparì

Al largo

E lei in casa cantando…

Neppure il sospetto

Che intanto

Da sotto

La loro vendetta

Ed il loro lamento!

Perché poveretta

Già avevano in cuore

I muscoli tesi

Del bel pescatore,

E all’ennesimo

Suo rifiuto

Un giorno fu punito!

Ma io ti aspetterò…

Io ti aspetterò,

Fosse anche per cent’anni aspetterò…

Fosse anche per cent’anni!

E allora dal mare

Salirono insieme

Alle spiagge

Di Vieste

Malvage

Sirene…

Qualcuno le ha viste

Portare

Nel fondo

Cristalda in catene.

E quando

Le urla

Raggiunsero il cielo,

Lui impazzì davvero

Provando

A salvarla,

Perché più non c’era…

E quell’ira

Accecante

Lo fermò per sempre.

E così la gente

Lo ammira

Da allora,

Gigante

Di bianco calcare

Che aspetta tuttora

Il suo amore

Rapito

E mai più tornato!

Ma io ti aspetterò…

Fosse anche per cent’anni aspetterò…

Fosse anche per cent’anni aspetterò…

Fosse anche per cent’anni!

Io ti aspetterò

Fosse anche per cent’anni!

Si dice che adesso,

E non sia leggenda,

In un’alba

D’agosto

La bella Cristalda

Risalga

Dall’onda

A vivere ancora

Una storia

Stupenda.