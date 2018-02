Personaggi dei fumetti Marvel: scegli il tuo preferito!

Qual è il tuo personaggio Marvel preferito? Sceglilo in questa sfida tutta da condividere! Il colossale mondo dei fumetti Marvel è vastissimo e sono veramente moltissimi i personaggi maschili e femminili che lo popolano, siano essi personaggi principali o secondari. Gli appassionati di fumetti, e in particolare dei fumetti Marvel, hanno certamente il loro beniamino o la loro eroina preferita, e noi vogliamo sapere chi é! Allora, qui è arrivato il momento di decretare il miglior personaggio Marvel di sempre, secondo il giudizio dei nostri lettori. Siete pronti alla battaglia? Per giocare a questa nuova sfida di Nanopress sui personaggi dei fumetti Marvel non vi resta che cliccare sulle foto e dare inizio alla competizione! Di volta in volta ci saranno due personaggi dei fumetti Marvel tra cui scegliere, cliccate sul vostro preferito fino a esaurimento coppie. Al termine della sfida potrete vedere la nostra speciale classifica di chi è il personaggio più amato della Marvel. Buon divertimento!