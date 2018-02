Le poesie d’amore di Gabriele D’Annunzio, quelle più belle e romantiche, riflettono l’idea che il Vate aveva del sentimento amoroso: un’emozione totalizzante, l’estasi per eccellenza. Del resto di D’Annunzio, uno degli ultimi grandi rappresentanti del Decadentismo, sono noti non solo i suoi versi sublimi, gli aforismi e alcune parole inventate (D’Annunzio è stato infatti onomaturgo, ovvero inventore di parole mai esistite prima in italiano), frutto della sua ‘fantasia linguistica’, ma anche le sue leggendarie doti seduttive, laddove la seduzione è intesa come vita e consacrazione della donna al di sopra di ogni creatura. Nato a Pescara nel 1863, D’Annunzio è una delle voci immortali della lettaratura italiana di fine Ottocento. Personaggio a tratti folle, trasgressivo e controverso mise a punto, a contatto con l’ambiente culturale della Roma dell’epoca, la sua poetica e la sua particolare visione del mondo, diventando uno dei personaggi di richiamo del panorama letterario italiano (è proprio nella capitale che si impone come ‘cronista mondano’, frequentando i salotti romani e conducendo una vita sfrenata e assai peccaminosa). Dopo un periodo trascorso in Francia, torna in Italia nel 1915 per partecipare alla Grande Guerra e nel 1919 partecipa all’Impresa di Fiume. Muore il 1° marzo del 1938, dopo essersi ritirato, in esilio volontario, in una sontuosa villa di Gardone Riviera (in provincia di Brescia) che lo stesso poeta acquistò ed ampliò dandole il nome di Vittoriale degli Italiani. Per ricordare il Vate e la sua sublime poetica, dunque, ecco una breve selezione dei suoi versi più belli: le poesie d’amore di Gabriele D’Annunzio.

Poesie d’amore di Gabriele D’Annunzio

La prima, tra le poesie d’amore più belle di Gabriele D’Annunzio, che vogliamo proporvi è Stringiti a me. Qui il sentimento amoroso è descritto come un sostegno sicuro e condiviso, un vero e proprio patto di lealtà, per cui nessuno dei due amanti si ritroverà mai da solo.

Stringiti a me

Stringiti a me, abbandonati a me, sicura.

Io non ti mancherò e tu non mi mancherai.

Troveremo, troveremo la verità segreta

su cui il nostro amore potrà riposare per sempre,

immutabile.

Non ti chiudere a me, non soffrire sola,

non nascondermi il tuo tormento!

Parlami, quando il cuore ti si gonfia di pena.

Lasciami sperare che io potrei consolarti.

Nulla sia taciuto fra noi e nulla sia celato.

Oso ricordarti un patto che tu medesima hai posto.

Parlami e ti risponderò sempre senza mentire.

Lascia che io ti aiuti, poiché da te mi viene tanto bene!

Voglio un amore doloroso

Voglio un amore doloroso, lento,

che lento sia come una lenta morte,

e senza fine (voglio che più forte

sie della morte) e senza mutamento.

Voglio che senza tregua in un tormento

occulto sien le nostre anime assorte;

e un mare sia presso a le nostre porte,

solo, che pianga in un silenzio intento.

Voglio che sia la torre alta granito,

ed alta sia così che nel sereno

sembri attingere il grande astro polare.

Voglio un letto di porpora, e trovare

in quell’ombra giacendo su quel seno,

come in fondo a un sepolcro, l’Infinito.

La pioggia nel pineto

Tra le poesie di Gabriele D’Annunzio questa è senz’altro la lirica più famosa: strutturata come una sorta di sinfonia (in cui i protagonisti s’identificano con la natura) è il discorso che il Vate fa alla persona amata. L’opera è stata composta nel 1902 e si trova nella raccolta Alcyone, il terzo libro delle Laudi.

Taci. Su le soglie

del bosco non odo

parole che dici

umane; ma odo

parole più nuove

che parlano gocciole e foglie

lontane.

Ascolta. Piove

dalle nuvole sparse.

Piove su le tamerici

salmastre ed arse,

piove su i pini

scagliosi ed irti,

piove su i mirti

divini,

su le ginestre fulgenti

di fiori accolti,

su i ginepri folti

di coccole aulenti,

piove su i nostri vólti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggieri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri

t’illuse, che oggi m’illude,

o Ermione.

Odi? La pioggia cade

su la solitaria

verdura

con un crepitìo che dura

e varia nell’aria

secondo le fronde

più rade, men rade.

Ascolta. Risponde

al pianto il canto

delle cicale

che il pianto australe

non impaura,

né il ciel cinerino.

E il pino

ha un suono, e il mirto

altro suono, e il ginepro

altro ancóra, stromenti

diversi

sotto innumerevoli dita.

E immersi

noi siam nello spirto

silvestre,

d’arborea vita viventi;

e il tuo vólto ebro

è molle di pioggia

come una foglia,

e le tue chiome

auliscono come

le chiare ginestre,

o creatura terrestre

che hai nome

Ermione.

Ascolta, ascolta. L’accordo

delle aeree cicale

a poco a poco

più sordo

si fa sotto il pianto

che cresce;

ma un canto vi si mesce

più roco

che di laggiù sale,

dall’umida ombra remota.

Più sordo, e più fioco

s’allenta, si spegne.

Sola una nota

ancor trema, si spegne,

risorge, trema, si spegne.

Non s’ode voce dal mare.

Or s’ode su tutta la fronda

crosciare

l’argentea pioggia

che monda,

il croscio che varia

secondo la fronda

più folta, men folta.

Ascolta.

La figlia dell’aria

è muta; ma la figlia

del limo lontana,

la rana,

canta nell’ombra più fonda,

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su le tue ciglia,

Ermione.

Piove su le tue ciglia nere

sì che par tu pianga

ma di piacere; non bianca

ma quasi fatta virente,

par da scorza tu esca.

E tutta la vita è in noi fresca

aulente,

il cuor nel petto è come pèsca

intatta,

tra le pàlpebre gli occhi

son come polle tra l’erbe,

i denti negli alvèoli

son come mandorle acerbe.

E andiam di fratta in fratta,

or congiunti or disciolti

(e il verde vigor rude

ci allaccia i mallèoli

c’intrica i ginocchi)

chi sa dove, chi sa dove!

E piove su i nostri vólti

silvani,

piove su le nostre mani

ignude,

su i nostri vestimenti

leggieri,

su i freschi pensieri

che l’anima schiude

novella,

su la favola bella

che ieri

m’illuse, che oggi t’illude,

o Ermione.

La boccuccia

Sei come un piccolo fiore

tu tieni una boccuccia

un poco, davvero un poco

appassionata

Suvvia, dammelo, dammelo

è come una piccola rosa

dammelo un bacino

dammelo, Cannetella!

Dammelo e pigliatelo

un bacio piccolino

come questa tua boccuccia

che somiglia ad un piccola rosa

un po’, davvero un poco

appassionata.