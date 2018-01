Scegliere, tra le poesie d’amore di Jacques Prévert, quelle più belle e romantiche non è un compito facile dato che il grande poeta francese, più volte definito il ‘cantore dell’amore’, ci ha lasciato una infinità di versi molti dei quali su tematiche amorose. Gran parte della sua produzione letteraria infatti, traduce in poesia un tema ben preciso: l’amore come unica salvezza del mondo. Un sentimento cantato in tutte le sue sfumature, dunque, quello che predomina nelle poesie di Prévert, concepite per essere lette con un linguaggio comprensibile a tutti (non a caso i suoi componimenti sono tra i più letti e recitati del mondo) puntando su spontaneità, ironia e giochi di parole. Nato a Neuilly-sur-Seine nel febbraio del 1900, Jacques Prévert è stato poeta ma anche sceneggiatore: dopo aver pubblicato le sue prime poesie agli inizi degli anni Trenta, (anche se il vero grande successo arriva nel ’46, quando pubblica Paroles, considerata la sua opera più famosa) si dedica al cinema e al teatro, scrivendo sceneggiature per grandi registi come Marcel Carné e Jean Renoir. Non solo. E’ stato autore anche di alcune canzoni (un esempio su tutti Les feuilles mortes, cantata da Yves Montand), imponendosi sulla scene lettteraria francese come un artista sensibile amato da tutti. Per molti la poesia d’amore s’identifica con Prévert, che canta l’amore in tutta la sua spontaneità e libero da ogni tipo di costrizione. In omaggio ad uno dei poeti più grandi del Novecento, dunque, abbiamo scelto di proporvi alcuni suoi versi: le poesie d’amore più belle di Jacques Prévert.

Le poesie d’amore di Jacques Prévert

Il mazzo di fiori

Che fai laggiu’ bambina

Con quei fiori appena colti

Che fai laggiu’ ragazza

Con quei fiori seccati fiori

Che fai laggiu’ bella donna

Con quei fiori che appassiscono

Che fai laggiu’ gia’ vecchia

Con quei fiori che muoiono

Aspetto il vincitore.

Mio malgrado…

Assunto mio malgrado nella fabbrica delle idee

mi sono rifiutato di timbrare il cartellino

Mobilitato altresì nell’esercito delle idee

ho disertato

Non ho mai capito granché

Non c’è mai granché

né piccolo che

C’è altro.

Altro

vuol dire che amo chi mi piace

e ció che faccio.

Il giardino

Mille anni e poi mille

Non possone bastare

Per dire

La microeternità

Di quando m’hai baciato

Di quando t’ho baciata

Un mattino nella luce dell’ inverno

Al Parc Montsouris a Parigi

A Parigi

Sulla terra

Sulla terra che è un astro.

Questo amore

Concludiamo la nostra breve selezione di poesie d’amore di Prévert con Questo amore, che è senza dubbio la sua opera più conosciuta:

Questo amore

Questo amore

Così violento

Così fragile

Così tenero

Così disperato

Questo amore

Bello come il giorno

E cattivo come il tempo

Quando il tempo è cattivo

Questo amore così vero

Questo amore così bello

Così felice

Così gaio

E così beffardo

Tremante di paura come un bambino al buio

E così sicuro di sé

Come un uomo tranquillo nel cuore della notte

Questo amore che impauriva gli altri

Che li faceva parlare

Che li faceva impallidire

Questo amore spiato

Perchè noi lo spiavamo

Perseguitato ferito calpestato ucciso

negato dimenticato

Perchè noi l’abbiamo perseguitato ferito

calpestato ucciso negato

dimenticato

Questo amore tutto intero

Ancora così vivo

E tutto soleggiato

E’ tuo

E’ mio

E’ stato quel che è stato

Questa cosa sempre nuova

E che non è mai cambiata

Vera come una pianta

Tremante come un uccello

Calda e viva come l’estate

Noi possiamo tutti e due

Andare e ritornare

Noi possiamo dimenticare

E quindi riaddormentarci

Risvegliarsi soffrire invecchiare

Addormentarci ancora

Sognare la morte

Svegliarci sorridere e ridere

E ringiovanire

Il nostro amore è là

Testardo come un asino

Vivo come il desiderio

Crudele come la memoria

Sciocco come i rimpianti

Tenero come il ricordo

Freddo come il marmo

Bello come il giorno

Fragile come un bambino

Ci guarda sorridendo

E ci parla senza dir nulla

E io tremante l’ascolto

E grido

Grido per te

Grido per me

Ti supplico

Per te per me e per tutti coloro che si amano

E che si sono amati

Sì io gli grido

Per te per me per tutti gli altri

Che non conoscono

Fermati là

Là dove sei

Là dove sei stato altre volte

Fermati

Non muoverti

Non andartene

Noi che siamo amati

Noi ti abbiamo dimenticato

Tu non dimenticarci

Non avevamo che te sulla terra

Non lasciraci diventare gelidi

Anche se molto lontano sempre

E non importa dove

Dacci un segno di vita

Molto più tardi ai margini di un bosco

Nella foresta della memoria

Alzati subito

Tendici la mano

E salvaci.