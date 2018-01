Le poesie d’amore di Pablo Neruda (tra le quali abbiamo scelto, non senza difficoltà, le più belle e romantiche) sono tra le più amate delle letteratura mondiale: dolci, malinconiche e intime, rappresentano al meglio la personalità del loro autore, un poeta tra i più grandi della cultura latino-americana vincitore, nel 1971, del Nobel per la Letteratura. La vita di Pablo Neruda (è nato a Parral, in Cile, il 12 luglio del 1904) è stata appassionante e, al contempo, assai travagliata: nonostante il disappunto del padre di fronte alla sua passione per la letteratura, Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (questo il suo nome all’anagrafe, cambiato in Pablo Neruda in omaggio allo scrittore ceco Jan Neruda) cominciò a pubblicare i suoi scritti fin dall’età di sedici anni, incoraggiato dalla professoressa-poetessa Gabriela Mistral che notò, fin da subito, una grande predispozione del giovane per la poesia. Accanto ad essa coltivò interesse anche per la politica, ricoprendo diversi ruoli diplomatici (fu console nel Sud-est asiatico, a Buenos Aires ed in Spagna) e subendo, a causa della sua manifesta adesione al comunismo, censure, persecuzioni e perfino l’esilio. Fu grande amico di Salvator Allende, che sostenene quando divenne il primo presidente socialista democraticamente eletto in Cile e in America Latina, e nel 1971 fu il terzo poeta sudamericano (dopo la Mistral e Miguel Ángel Asturias) a ricevere il Nobel per la Letteratura. Morì a Santiago del Cile il 23 settembre del ’73, mentre attendeva l’espatrio in Messico, dopo il colpo di Stato di Augusto Pinochet. Le cause ufficiali furono l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ma in molti sostengono, ancora oggi, che sia stato lo stesso dittatore ad ordinarne l’omicidio. Pablo Neruda è uno dei poeti più amati e rappresentativi del XX secolo e per ricordare i suoi versi e la sua straordinaria sensibilità, abbiamo scelto di proporvi alcune tra le sue poesie d’amore più belle. Eccole qui di seguito, le poesie d’amore più belle di Pablo Neruda.

Poesie d’amore di Pablo Neruda

Il tuo sorriso

Toglimi il pane, se vuoi,

toglimi l’aria, ma

non togliermi il tuo sorriso.

Non togliermi la rosa,

la lancia che sgrani,

l’acqua che d’improvviso

scoppia nella tua gioia,

la repentina onda

d’argento che ti nasce.

Dura è la mia lotta e torno

con gli occhi stanchi,

a volte, d’aver visto

la terra che non cambia,

ma entrando il tuo sorriso

sale al cielo cercandomi

ed apre per me tutte

le porte della vita.

Amore mio, nell’ora

più oscura sgrana

il tuo sorriso, e se d’improvviso

vedi che il mio sangue macchina

le pietre della strada,

ridi, perché il tuo riso

sarà per le mie mani

come una spada fresca.

Vicino al mare, d’autunno,

il tuo riso deve innalzare

la sua cascata di spuma,

e in primavera, amore,

voglio il tuo riso come

il fiore che attendevo,

il fiore azzurro, la rosa

della mia patria sonora.

Riditela della notte,

del giorno, delle strade

contorte dell’isola,

riditela di questo rozzo

ragazzo che ti ama,

ma quando apro gli occhi

e quando li richiudo,

quando i miei passi vanno,

quando tornano i miei passi,

negami il pane, l’aria,

la luce, la primavera,

ma il tuo sorriso mai,

perché io ne morrei.

Sonetto XVII

Non t’amo come se fossi rosa di sale, topazio

o freccia di garofani che propagano il fuoco:

t’amo come si amano certe cose oscure,

segretamente, tra l’ombra e l’anima.

T’amo come la pianta che non fiorisce e reca

dentro di sé, nascosta, la luce di quei fiori;

grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo

il concentrato aroma che ascese dalla terra.

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti

che così, in questo modo in cui non sono e non sei,

così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,

così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.

Se saprai starmi vicino

Se saprai starmi vicino,

e potremo essere diversi,

se il sole illuminerà entrambi

senza che le nostre ombre si sovrappongano,

se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo

e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere.

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo

e non il ricordo di come eravamo,

se sapremo darci l’un l’altro

senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo

se il tuo corpo canterà con il mio perchè insieme è gioia…

Allora sarà amore

e non sarà stato vano aspettarsi tanto.

Il bacio

Ti manderò un bacio con il vento

e so che lo sentirai,

ti volterai senza vedermi ma io sarò li

Siamo fatti della stessa materia

di cui sono fatti i sogni

Vorrei essere una nuvola bianca

in un cielo infinito

per seguirti ovunque e amarti ogni istante

Se sei un sogno non svegliarmi

Vorrei vivere nel tuo respiro

Mentre ti guardo muoio per te

Il tuo sogno sarà di sognare me

Ti amo perché ti vedo riflessa

in tutto quello che c’è di bello

Dimmi dove sei stanotte

ancora nei miei sogni?

Ho sentito una carezza sul viso

arrivare fino al cuore

Vorrei arrivare fino al cielo

e con i raggi del sole scriverti ti amo

Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno

tra i tuoi capelli,

per poter sentire anche da lontano

il tuo profumo!

Vorrei fare con te quello

che la primavera fa con i ciliegi.