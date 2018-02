E’ stata una delle voci più affascinanti e tormentate del Novecento: ma quali sono, tra le poesie d’amore di Alda Merini, le più belle e romantiche? La storia della poetessa dei navigli, scomparsa a Milano l’1 novembre del 2009, è stata segnata dal successo ma anche dall’alternarsi (a causa, probabilmente, di un disturbo bipolare che la accompagnò per tutta la vita) di momenti di grande sofferenza a periodi di tranquillità e di successo. Ricoverata più volte per via dei suoi disturbi psichici, ebbe diverse relazioni e due matrimoni, uno, nel ’54, con Ettore Carniti (dal quale nacquero le sue quattro figlie) e l’altro col poeta nonché medico Michele Pierri, sposato nel 1983. Nonostante l’esordio precocissimo (a quindici anni, grazie a Giacinto Spagnoletti che, per primo, ne scoprì il talento artistico) fu dalla fine degli anni Ottanta che l’eccellenza dei suoi versi ebbe il meritato riconoscimento, grazie anche a varie collaborazioni con editori, fotografi e musicisti italiani. Non solo per le poesie in cui l’amore, cantato nelle sue mille sfaccettature, ha un ruolo decisamente predominante, Alda Merini è stata anche autrice di un’infinità di frasi ed aforismi, molti dei quali pubblicati e raccolti in diversi volumi. Per omaggiare una delle poetesse più importanti della letteratura italiana del XX secolo dunque, ecco una breve selezione delle poesie d’amore più belle (e romantiche) di Alda Merini.

Le poesie d’amore più belle di Alda Merini

All’amore non si resiste

All’amore non si resiste

perché le mani vogliono possedere la bellezza

e non lasciare tramortite anni di silenzio.

Perché l’amore è vivere duemila sogni

fino al bacio sublime.

Perché t’amo

Perché t’amo e mi sfuggi,

pesce rosso di vita

umido dentro l’erba

palpitante nel sole?

Perché non ho parola

dura come la pietra

che ti ferisca a morte?

Così ti fermerei,

e potrei disegnarti

un arabesco sul cuore.

Sogno d’amore

Se dovessi inventarmi il sogno

del mio amore per te

penserei a un saluto

di baci focosi

alla veduta di un orizzonte spaccato

e a un cane

che si lecca le ferite

sotto il tavolo.

Non vedo niente però

nel nostro amore

che sia l’assoluto di un abbraccio gioioso.

Alla tua salute, Amore mio!

Sono folle di te, amore

che vieni a rintracciare

nei miei trascorsi

questi giocattoli rotti delle mie parole.

Ti faccio dono di tutto

se vuoi,

tanto io sono solo una fanciulla

piena di poesia

e coperta di lacrime salate,

io voglio solo addormentarmi

sulla ripa del cielo stellato

e diventare un dolce vento.

Ti aspetto

Ti aspetto e ogni giorno

mi spengo poco per volta

e ho dimenticato il tuo volto.

Mi chiedono se la mia disperazione

sia pari alla tua assenza

no, è qualcosa di più:

è un gesto di morte fissa

che non ti so regalare.

Accarezzami

Accarezzami, amore

ma come il sole

che tocca la dolce fronte della luna.

Non venirmi a molestare anche tu

con quelle sciocche ricerche

sulle tracce del divino.

Dio arriverà all’alba

se io sarò tra le tue braccia.

Ho conosciuto in te le meraviglie

Ho conosciuto in te le meraviglie

meraviglie d’amore sì scoperte

che parevano a me delle conchiglie

ove odoravo il mare e le deserte

spiagge corrive e lì dentro l’amore

mi son persa come alla bufera

sempre tenendo fermo questo cuore

che (ben sapevo) amava una chimera.

L’ultima, tra le poesie d’amore più belle di Alda Merini, che vogliamo proporre è quella dedicata al marito Ettore Carniti, sposato agli inizi degli anni Cinquanta e padre delle sue quattro figlie.

Ieri sera era amore (a Ettore)

Ieri sera era amore,

io e te nella vita

fuggitivi e fuggiaschi

con un bacio e una bocca

come in un quadro astratto:

io e te innamorati

stupendamente accanto.

Io ti ho gemmato e l’ho detto:

ma questa mia emozione

si è spenta nelle parole.