Quali sono i 10 quadri più famosi di Leonardo da Vinci? Genio indiscusso del Rinascimento italiano e non solo, Leonardo è stato pittore, scultore, anatomista e inventore. Uomo di scienza per eccellenza, portatore di una visione romantica ma al tempo stesso razionale del mondo, fu perfettamente in linea con lo spirito culturale del suo tempo. Molti dei suoi capolavori, Gioconda e Cenacolo in primis, sono entrati ormai nel mito e non solo per lo stile pittorico decisamente innovativo, ma anche per gli ‘enigmi’ e i ‘misteri’ che spesso vi si celano all’interno. Leonardo è senza dubbio uno dei geni più grandi e famosi della storia, per via del suo grande estro artistico unito ad un’estrema razionalità scientifica: fu uno dei primi a studiare il corpo umano con un metodo – sezionava i cadaveri – considerato all’epoca al limite della blasfemia, cosa che conferisce ai suoi soggetti un realismo davvero impressionante. Non solo. I volti grotteschi e deformi che spesso disegnava costituiscono, oggi, i fondamenti di una tecnica pittorica particolare, la caricatura e – altra curiosità – poichè era mancino scriveva solitamente al contrario, da destra verso sinistra, e i suoi appunti per questo risultavano comprensibili solo se riflessi in uno specchio. La produzione artistica di Leonardo è davvero immensa e fare una scelta tra le tantissime opere è davvero difficile: noi ne abbiamo selezionato alcune, quelle più celebri. Ecco, dunque, i 10 quadri più famosi di Leonardo.