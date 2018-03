Quanto conosci il Cristianesimo? Ecco un quiz per scoprire quanto ne sai sulla religione più diffusa nel mondo. In occasione del prossimo Giubileo della Misericordia, che inizierà l’8 dicembre 2015, ecco un modo divertente per mettere alla prova le tue conoscenze sulle origini e sulla storia del Cristianesimo. Simboli, culti, riti e celebrazioni: sai davvero tutto sulla religione cristiana? Scoprilo con questo semplice quiz: cliccando su una delle tre risposte, scoprirai se sei ferrato o meno sul Cristianesimo, la religione incentrata sulla figura di Cristo che, più di chiunque altro, ha segnato la storia dell’umanità. Non aspettare dunque, mettiti subito alla prova facendo il nostro quiz: non solo scoprirai quanto ne sai sul Cristianesimo ma avrai modo di conoscere qualcosa in più su una delle fedi religiose più importanti, e conosciute, del pianeta.

158