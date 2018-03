E va ricordato che l’81% delle donne uccise volontariamente, secondo i dati del Viminale – sono colpite tra le mura domestiche o comunque i delitti si verificano in contesti di parentela. In dieci anni sono state 1740 le donne ammazzate, il 67,6% delle quali dal marito o compagno, e il 26,5 per mano di un ex. Quindi 1251 femminicidi sono avvenuti all’interno della famiglia , 846 per mano di un fidanzato e 224 donne sono state assassinate da un ex. Nel 40,9% dei casi, a muovere la mano dell’assassino è il movente passionale, mentre nel 21,6% l’omicida ha agito dopo un litigio . Per quanto riguarda le armi usate, nel 32,5% dei casi è stata utilizzata un’arma da taglio, nel 30,1% la vittima è stata bruciata mentre il 12,2% degli assassini ha fatto uso di armi improprie: il 9% ha strangolato la sua vittima e il 5,6% l’ha soffocata.

I numeri sul femminicidio in Italia non sono ufficiali. In media viene uccisa una donna ogni 60 ore. Nel nostro Paese i casi di femminicidio sono 3mila dal 2000 ad oggi: secondo l’Eures ci sono stati 142 casi nel 2015, 150 del 2016, 140 nel 2017 e, per il 2018 – ma ancora il dato è purtroppo provvisorio – sono 27 le donne uccise, nonostante l’aumento delle denunce per atti persecutori o maltrattamenti.

Ogni anno il 25 novembre si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne , un giorno di riflessione. Ma anche di bilanci. Qualcosa sembra non andare nel giusto verso, e l’obiettivo di prevenire gli omicidi e proteggere le vittime, in molti casi non è stato raggiunto, anche perché – purtroppo – in giro ci sono persone che ancora pensano che il femminicidio sia colpa delle donne .

Perché gli uomini uccidono le donne? La lotta alla violenza contro le donne e al femminicidio dovrebbe essere una priorità di ogni società civile evoluta, ma se guardiamo i dati già raccolti in questi mesi del 2016 vediamo che anche in Italia il fenomeno è tristemente dilagante , nonostante una ‘nuova‘ legge approvata nell’agosto del 2013 per il contrasto della violenza di genere .

Il 19 marzo 2018 Immacolata Villani, 31 anni, viene uccisa davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia. Ad ammazzarla è stato il marito Pasquale Vitiello. L’uomo si è suicidato sparandosi con la stessa arma usata per uccidere la moglie. In una lettera ha scritto alla figlia ”spiegando” il motivo della sua violenza . Lei lo aveva denunciato solo pochi giorni prima per aggressioni subite e maltrattamenti, ed era tornata a vivere dai genitori con la bambina. La donna voleva separarsi dal marito violento, ma lui non era d’accordo.

Laura Petrolito aveva venti anni. Il 18 marzo 2018 è stata uccisa a coltellate e poi gettata in un pozzo artesiano nelle campagne del suo paese, Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Dopo diverse ore di interrogatorio il compagno, Paolo Cugno, padre della seconda figlia di Laura, ha confessato il delitto. Paolo Cugno ha sferrato sei coltellate al corpo di Laura Petrolito, togliendole la vita. Il movente sarebbe stata la gelosia. Gli inquirenti hanno parzialmente ricostruito la vita della ragazza e la situazione di coppia non era serena. Sembra che Laura litigasse spesso con il compagno, che era molto possessivo.

Il 28 febbraio 2018 Antonietta Gargiulo viene colpita dai proiettili della pistola del marito, Luigi Capasso, che dopo aver tentato di ucciderla ha ferito a morte anche le sue due figlie Alessia e Martina. Il carabiniere, poi, si è suicidato. L’uomo era geloso della moglie, con lei era stato violento anche in passato e non sopportava la fine della loro relazione. Le bambine avevano visto più volte il padre aggredire la madre, per questo erano terrorizzate da lui e non volevano vederlo. L’uomo le ha raggiunte in casa e le ha freddate con due colpi alla testa , prima di uccidersi.

Jessica Valentina Faoro aveva 19 anni. E’ stata uccisa a coltellate il 7 febbraio 2018 a Milano, in un appartamento di via Brioschi in cui vivevano Alessandro Garlaschi, di professione tranviere, e sua moglie. La ragazza era stata accolta in casa per aiutare la famiglia con le faccende domestiche, ma un particolare inquietante è subito emerso nelle indagini. Ossia la moglie di Garlaschi si era presentata con la ragazza come la sorella dell’uomo, e non come coniuge. L’uomo è stato accusato di aver ucciso la ragazza , che era ospite dei due nell’appartamento sito in uno stabile riservato al personale ATM, per aver ricevuto un ‘no’ alle sue avances sessuali.

Il femminicidio di Noemi Durini è avvenuto il giorno della sua scomparsa, il 3 settembre 2017. Reo confesso è stato, dieci giorni dopo, il fidanzato 17enne della studentessa di Specchia , già denunciato dalla mamma di Noemi per i suoi comportamenti violenti, era già stato sottoposto a tre trattamenti sanitari obbligatori. Ha ucciso la fidanzata e ha poi nascosto il corpo sotto le pietre, in un campo. I motivi sono ancora da accertare, ma sembra che la relazione fra i due, molto burrascosa, stesse per finire, anche perché non vista di buon occhio da parte della famiglia di lui. Molte amiche hanno testimoniato che il ragazzo picchiava Noemi, perché geloso e possessivo .

Erika Preti

Erika Preti aveva 28 anni, era di Biella ma è stata uccisa l’11 giugno 2017 con un coltello che si usa per tagliare il pane a Lu Fraili, una frazione di San Teodoro, in Sardegna, mentre si trovava in vacanza. Il suo compagno Dimitri Fricano è stato indagato per omicidio volontario anche se l’uomo si è sempre dichiarato innocente raccontando che lui ed Erika sarebbero rimaste vittime di una aggressione durante un tentativo di rapina in casa. Ma la sua versione non ha convinto del tutto gli inquirenti che invece hanno capito che era stato proprio il compagno ad ucciderla con un coltello da cucina, ritrovato sulla scena del delitto. Anzi, Dimitri Fricano ha usato due coltelli per uccidere la sua fidanzata Erika Preti. Il primo, quello che stava utilizzando lei per preparare i panini da portare per la gita in gommone che avevano in programma. “Abbiamo litigato per le briciole di pane sul tavolo” ha raccontato il commesso biellese dopo il suo arresto, “Lei continuava a rimproverarmi, mi ha anche colpito con un fermacarte in pietra. Alla fine io non mi sono riuscito a trattenere e l’ho accoltellata”.

Gli uomini del Ris di Parma hanno però ipotizzato un’altra ricostruzione ben più incredibile. Fricano, infuriato, avrebbe afferrato la ragazza per i capelli e, armato di un coltello, le avrebbe fatto sbattere la testa contro tutti i mobili della casa. Forse voleva tramortirla. A terra sono rimaste diverse ciocche dei capelli di Erika. A un certo punto lei è riuscita a liberarsi e a scappare. Lui l’ha raggiunta e bloccata di nuovo, stavolta con in mano un coltello più grosso con cui le ha tagliato di netto la gola. A detta di molti, negli ultimi tempi, Fricano si era fatto più ombroso: non sembrava più l’uomo sereno di un tempo, si chiudeva in casa e non voleva vedere nessuno.